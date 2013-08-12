台湾债市：五年期公债殖利率随美债下跌，但交投偏向冷清

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
* 五年期公债殖利率随美债小跌
* 交投偏清淡
路透台北8月12日 - 台湾五年期公债 殖利率周一下跌，随上周美债殖利率走滑。不过，今日交投并不热络，市场认为，在9月美联储开会、对宽松政策做出最新宣布之前，债市殖利率可能和美债相似，位于区间震荡。
交易商表示，美债殖利率在2.75%附近看来有撑，预估近期在消息面真空之下，变动不大。而上周五台台湾央行标售两年期定存单的结果虽略高于预期，不过对债市的影响中性。
美国公债价格周五在淡静交投中小涨，受助于缺乏新债供应以及股市在接近纪录高位水准难以进一步上涨。
交易员观察市场最新动态：
* 继央行上周五标售两年期存单之后，密切关注隔夜拆款代收的利率是否有变化
* 空单水位均约在60亿上下，较先前稍多
本地时间10:xx最新报价：
* 102/2 殖利率跌0.89基点，报1.1041%。
* 102/6 公债尚未成交。
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* 美国6月趸售库存较上月下跌0.2%，预估为增加0.4%
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* 美国政经：奥巴马称萨默斯和叶伦等人为下任美联储主席人选 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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