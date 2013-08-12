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亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 10:12 BJT

台湾债市：五年期公债殖利率随美债下跌，但交投偏向冷清

* 五年期公债殖利率随美债小跌

* 交投偏清淡

路透台北8月12日 - 台湾五年期公债 殖利率周一下跌，随上周美债殖利率走滑。不过，今日交投并不热络，市场认为，在9月美联储开会、对宽松政策做出最新宣布之前，债市殖利率可能和美债相似，位于区间震荡。

交易商表示，美债殖利率在2.75%附近看来有撑，预估近期在消息面真空之下，变动不大。而上周五台台湾央行标售两年期定存单的结果虽略高于预期，不过对债市的影响中性。

美国公债价格周五在淡静交投中小涨，受助于缺乏新债供应以及股市在接近纪录高位水准难以进一步上涨。

交易员观察市场最新动态：

* 继央行上周五标售两年期存单之后，密切关注隔夜拆款代收的利率是否有变化

* 空单水位均约在60亿上下，较先前稍多

本地时间10:xx最新报价：

* 102/2 殖利率跌0.89基点，报1.1041%。

* 102/6 公债尚未成交。

以下为最新相关报导链接：

* 美国6月趸售库存较上月下跌0.2%，预估为增加0.4%

* 8月2日当周领先指标升至逾三年最高，增长年率也上升-ECRI

* 东京汇市：日圆上涨，疲软的日本GDP数据激发避险操作

* 日本数据：第二季GDP较前季成长0.6%，进一步表明刺激政策正产生效果　

*《美债一周展望》公债价格在淡静交投中小涨，未来几周或继续攀升　

* 美国政经：奥巴马称萨默斯和叶伦等人为下任美联储主席人选 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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