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亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 10:44 BJT

中国新债：进出口行周四招标发至多270亿固息债，期限两年、七年和10年

路透上海8月12日 - 中国进出口银行周一公告称，将于周四(15日)招标发行至多270亿元人民币三期固息债，其中两年期及七年期发行上限分别为90亿元、100亿元，10年期不超过80亿元。

刊登在中国债券信息网的公告称，上述三期债为进出口行今年第19期、20期及21期金融债。其中两年期为今年第17期金融债增发，七年期为2011年第11期金融债增发，招标方式均采用多重价格中标(美国式)；10年期则采用单一利率中标（荷兰式）招标。

以下为具体条款：

第19期 第20期 第21期

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招标金额 至多90亿元 至多100亿元 至多80亿元

期限/计息方式 两年固息 七年固息 10年固息

票面利率 4.196% 4.53% --

招标时间 8月15日10:00-11:00

招标方式 多重价格中标(美国式) 多重价格中标(美国式) 单一利率中标（荷兰式）

缴款日/起息日 8月20日/8月6日 8月22日/7月14日 8月26日

发行期 8月15日-8月20日 8月15日-8月22日 8月15日-8月26日

上市日 8月26日 8月28日 8月30日

基本承销额 无 无 无

手续费 发行总额0.05% 发行总额0.10% 发行总额0.15%

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今年以来，进出口银行在银行间市场已公开发行了18期金融债，金额总计2,753.2亿元。(完)

参看相关细节，请点选中国债券信息网(here) (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
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