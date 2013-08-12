路透调查：7月调查中预估最准确的ZKB预计美元将全线走强

路透8月9日 - 路透7月外汇调查中预测最准确的分析师认为，美元兑英镑、欧元和日圆在未来12个月将全线走强。

ZKB外汇策略师David Marmet在7月调查中对英镑兑美元的一个月汇价预估最准确。即便像54名受访分析师中的其他很多人一样，上个月他没有预料到欧元走强，但整体而言他的预估最为准确。

乐观的美国经济数据令外界愈发预期，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在未来几个月内开始削减资产购买计划，可能最早于下个月行动，这推动美元兑多数货币走高。

但上个月英镑兑美元虽然持稳，日圆和欧元却走强。

“我们想知道(为何)欧元汇价仍然那么高。目前这让我们感到困惑，”Marmet表示。

54名策略师当中，包括Marmet的39人曾预估从6月末起，欧元要么持稳要么走软，然而欧元却走高，令他们感到困惑。

但最新的调查显示，策略师一致减持欧元将在未来12个月走贬的观点。

“美国复苏相对强劲，意味着美元将走强，”Marmet表示。

“另外，我们认为金融市场的波动性将在秋季的德国大选后再度加剧，欧元将随之趋软。”

德国将于9月22日投票选出新一届政府。据多项民调显示，总理梅克尔所在的保守党和执政伙伴自由民主党有望赢得45%的席位。

如果梅克尔再度当选，那么其亲欧元立场可能支撑欧元走势。

不过，据商品期货交易委员会(CFTC)上周公布的数据显示，截至7月30日当周，外汇投机客削减美元多仓，支撑其他主要货币上升。

Marmet称，即使最新的企业调查数据暗示，英国经济正走在可持续复苏的道路上，但美国经济复苏的一致步调将抑制英镑涨势。