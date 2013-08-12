路透调查：7月调查中预估最准确的ZKB预计美元将全线走强

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透8月9日 - 路透7月外汇调查中预测最准确的分析师认为，美元兑英镑、欧元和日圆在未来12个月将全线走强。
ZKB外汇策略师David Marmet在7月调查中对英镑兑美元的一个月汇价预估最准确。即便像54名受访分析师中的其他很多人一样，上个月他没有预料到欧元走强，但整体而言他的预估最为准确。
乐观的美国经济数据令外界愈发预期，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在未来几个月内开始削减资产购买计划，可能最早于下个月行动，这推动美元兑多数货币走高。
但上个月英镑兑美元虽然持稳，日圆和欧元却走强。
“我们想知道(为何)欧元汇价仍然那么高。目前这让我们感到困惑，”Marmet表示。
54名策略师当中，包括Marmet的39人曾预估从6月末起，欧元要么持稳要么走软，然而欧元却走高，令他们感到困惑。
但最新的调查显示，策略师一致减持欧元将在未来12个月走贬的观点。
“美国复苏相对强劲，意味着美元将走强，”Marmet表示。
“另外，我们认为金融市场的波动性将在秋季的德国大选后再度加剧，欧元将随之趋软。”
德国将于9月22日投票选出新一届政府。据多项民调显示，总理梅克尔所在的保守党和执政伙伴自由民主党有望赢得45%的席位。
如果梅克尔再度当选，那么其亲欧元立场可能支撑欧元走势。
不过，据商品期货交易委员会(CFTC)上周公布的数据显示，截至7月30日当周，外汇投机客削减美元多仓，支撑其他主要货币上升。
Marmet称，即使最新的企业调查数据暗示，英国经济正走在可持续复苏的道路上，但美国经济复苏的一致步调将抑制英镑涨势。
他还预计日圆将进一步贬值，因为日本首相安倍晋三所处政党在参众两院均占有多数席位，这将帮助他通过激进计划来终结20年之久的通缩困局。(完) (编译 王翔琼；审校 徐文焰)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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