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亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 10:27 BJT

东京汇市：日圆小幅上涨，因日本GDP数据令人失望打压风险意愿

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3324    1.3342     -0.13     +0.99    1.3194
 美元/日圆                      96.42     96.20     +0.23    +11.16     86.74
 欧元/日圆                     128.48    128.35     +0.10    +12.25    114.46
 美元/瑞郎                     0.9235    0.9227     +0.09     +0.87    0.9155
 英镑/美元                     1.5498    1.5498     +0.00     -4.63    1.6251
 美元/加元                     1.0284    1.0286     -0.02     +3.66    0.9921
 澳元/美元                     0.9203    0.9188     +0.16    -11.45    1.0393
 新西兰元/美                   0.8039    0.8034     +0.06     -2.95    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     88.740    88.390     +0.40     -1.54    90.130
 新西兰元/日                   77.520    77.290     +0.30    -44.95   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     149.44    149.09     +0.23     +6.12    140.82
 澳元/新西兰                   1.1441    1.1422     +0.17     -8.76    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
      
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 (编译 张明钧; 审校 侯向明)
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