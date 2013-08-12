版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 10:23 BJT

中国热股：节能环保板块早盘涨幅居前，受国务院发文加速产业发展鼓舞

路透上海8月12日 - 在中国国务院出台文件表示将节能环保产业发展成国民经济新支柱后，周一早盘沪综指相关板块受此拉动涨幅强劲。

开盘38分钟，上证环保产业指数 上涨1.59%；菲达环保 上涨7.04%。

中国政府网周日刊登《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》称，中国将加大对节能环保产业的财政投入，拓展投融资渠道，允许探索将特许经营权等纳入贷款抵（质）押担保物范围；支持融资性担保机构加大对符合产业政策、资质好、管理规范的节能环保企业的担保力度。

中国国务院出台意见指出，节能环保产业产值年均增速要在15%以上，到2015年，总产值达4.5万亿元人民币，成为国民经济新的支柱产业，并要围绕市场应用广、节能减排潜力大、需求拉动效应明显的重点领域，加快相关技术装备的研发、推广和产业化。 （完） (发稿 徐永; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐