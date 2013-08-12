台湾汇市：台币早盘实质交投在区间稍稍偏弱，消息面匮乏

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透台北8月12日 - 台币兑美元 周一早盘实质交投在上日区间内偏弱整理。韩元一早 先升后跌，台币受到些微影响，加上8月份仍有企业现金股利汇出的美元买盘，令台币趋弱。交易员认为消息面缺乏情况下，台币将多方参考邻近亚币走势，人民币 一早表现不弱，有机会限制台币跌幅。
汇银人士表示，在9月中美国公开市场委员会(FOMC)开会前，市场或倾向区间整理，缺乏特定方向。早盘交投并不热络，外资除了因股利汇出的美元买盘外，也有一些零星的汇入，抵消了台币跌势。本地进出口商则相对安静。
“韩元后来弱了一点，但人民币强，(美元)上档应该有阻力。”一位外资银行交易员称。
早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.930-29.945，上日在29.880-29.950，上日收盘价为29.955。
本地时间10:13时，受央行上日尾盘作价影响，台北外汇中心 台币兑美元升1.8分报29.937。
交易员观察市场最新动态：
* 台币紧跟韩元于区间偏弱整理
* 人民币盘初走升，或限制台币走跌幅度
* 外资买汇、卖汇均有，但美元买盘稍多
* 台股 盘初表现不弱，观察稍晚外资汇入力道
* 开盘50分钟台北外汇经纪公司成交量约0.73亿美元，较上日同时段约1.22亿美元清淡许多
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.920-29.970
最新相关报导链接：
* 美国政经：奥巴马称萨默斯和叶伦等人为下任美联储主席人选
* 全球汇市：投机客在8月6日止当周连续第三周减持美元多仓
* 东京汇市：日圆上涨，疲软的日本GDP数据激发避险操作
* 即时观点：日本经济第二季较前季成长0.6%，连续第三季扩张
* 汇市简讯：夏季市场中，美元走势受到仓位调整左右
* 纽约汇市：美元摆脱跌势反弹，澳元受中国数据带动上涨 (完) (记者 林妙容; 审校 黄凯)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选