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亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 10:21 BJT

台湾汇市：台币早盘实质交投在区间稍稍偏弱，消息面匮乏

路透台北8月12日 - 台币兑美元 周一早盘实质交投在上日区间内偏弱整理。韩元一早 先升后跌，台币受到些微影响，加上8月份仍有企业现金股利汇出的美元买盘，令台币趋弱。交易员认为消息面缺乏情况下，台币将多方参考邻近亚币走势，人民币 一早表现不弱，有机会限制台币跌幅。

汇银人士表示，在9月中美国公开市场委员会(FOMC)开会前，市场或倾向区间整理，缺乏特定方向。早盘交投并不热络，外资除了因股利汇出的美元买盘外，也有一些零星的汇入，抵消了台币跌势。本地进出口商则相对安静。

“韩元后来弱了一点，但人民币强，(美元)上档应该有阻力。”一位外资银行交易员称。

早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.930-29.945，上日在29.880-29.950，上日收盘价为29.955。

本地时间10:13时，受央行上日尾盘作价影响，台北外汇中心 台币兑美元升1.8分报29.937。

交易员观察市场最新动态：

* 台币紧跟韩元于区间偏弱整理

* 人民币盘初走升，或限制台币走跌幅度

* 外资买汇、卖汇均有，但美元买盘稍多

* 台股 盘初表现不弱，观察稍晚外资汇入力道

* 开盘50分钟台北外汇经纪公司成交量约0.73亿美元，较上日同时段约1.22亿美元清淡许多

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.920-29.970

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