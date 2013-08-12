中国债市：财政部周四将进行500亿元国库现金定存招标，期限三个月

路透上海8月12日 - 中国财政部周一公告称，将于本周四(15日)进行今年第六期国库现金管理商业银行定期存款招标，操作总规模500亿元人民币，期限为三个月。
刊登在中国财政部网站的公告显示，该期国库现金定存具体招标时间为8月15日上午9:00-9:30，起息日为2013年8月15日，到期日2013年为11月14日。
今年财政部进行的国库现金定存招标具体情况如下:
期数 金额 期限 起息日 到期日 利率
(亿元)
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一期 400 六个月 4月23日 10月22日 4.50%
二期 400 六个月 5月23日 11月21日 4.80%
三期 400 六个月 6月20日 12月19日 6.50%
四期 500 六个月 7月11日 2014年1月9日 5.01%
五期 500 三个月 7月18日 10月17日 4.30%
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2,200
去年财政部共进行了14期国库现金定期存款招标，期限包括三、六及九个月，总额6,900亿元；2011年和2010年的操作量分别为4,500亿元和4,000亿元。(完)
参看详情，可点选财政部网站(here)
(发稿 吴芳; 审校 张喜良)