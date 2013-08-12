台湾债市：RP利率平稳于低水位，基金持续找券

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透台北8月12日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率区间周一大致平稳，基金钱多，需券孔急，交易商认为，若是资金持续宽松，不排除公债与公司债附买回利率向区间低位靠拢。
今日虽有央行两年期定存单的交割，但对市场毫无紧缩的影响。而本周市场并无新的公司债交割，仅有新发行国库券，估计对目前市场的需求量来说，仍是不足。
一位证券商交易员表示，〞RP利率也是已经来到低点，除非市场太滥，要不然利率要下去也是有点困难，顶多向低位靠拢。〞
一位票券商交易主管则表示，RP利率看来持续缓慢走低，市场的资金太多，一开门常有无法收钱的情况，但钱还是会想要进来，有时候是〞我们开什么利率客户都收〞，这也显示市场的资金没有什么出路。
证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.64%，大区间落在0.62-0.65%。一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.72%。大致和上交易日相似。
议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.50-0.61%；一个月内公司债RP利率交投落在0.60-0.65%，和上日水位大致相同。
本周的紧缩因素包括周一100亿台币两年期存单发行，以及周三300亿国库券发行；宽松因素除央行存单到期1兆4,460.9亿台币外，周二还有200亿台币国库券到期。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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