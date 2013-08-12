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亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 10:31 BJT

台湾债市：RP利率平稳于低水位，基金持续找券

路透台北8月12日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率区间周一大致平稳，基金钱多，需券孔急，交易商认为，若是资金持续宽松，不排除公债与公司债附买回利率向区间低位靠拢。

今日虽有央行两年期定存单的交割，但对市场毫无紧缩的影响。而本周市场并无新的公司债交割，仅有新发行国库券，估计对目前市场的需求量来说，仍是不足。

一位证券商交易员表示，〞RP利率也是已经来到低点，除非市场太滥，要不然利率要下去也是有点困难，顶多向低位靠拢。〞

一位票券商交易主管则表示，RP利率看来持续缓慢走低，市场的资金太多，一开门常有无法收钱的情况，但钱还是会想要进来，有时候是〞我们开什么利率客户都收〞，这也显示市场的资金没有什么出路。

证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.64%，大区间落在0.62-0.65%。一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.72%。大致和上交易日相似。

议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.50-0.61%；一个月内公司债RP利率交投落在0.60-0.65%，和上日水位大致相同。

本周的紧缩因素包括周一100亿台币两年期存单发行，以及周三300亿国库券发行；宽松因素除央行存单到期1兆4,460.9亿台币外，周二还有200亿台币国库券到期。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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