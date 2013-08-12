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亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 10:23 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆买盘提供澳元/美元支撑

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* 澳元/美元守在0.9200上方，澳元/日圆买气提供支撑

* 澳元/日圆稍早低见88.10，目前在88.80附近徘徊

* 澳元/日圆阻力位于三重顶88.95/89.05

* 澳元/美元在0.9220有卖盘，上方有一些停损单(完)

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