《中国金融焦点》资产证券化“双刃剑”存推高资产价格风险

* 资产证券化或是一把双刃剑

* 加速运转的货币若不能有效进入实体经济或带动资产价格上涨

* 资产证券化的推进将与小微企业融资紧密结合

* 中国目前不会大规模推出资产证券化

作者 谢衡

路透北京8月12日 - 作为盘活信贷存量的利器，中国正在大力推进的资产证券化(ABS)也有可能成为一把“双刃剑”。有分析人士担心，在中国已形成巨额信贷存量的前提下，加速运转的货币若不能有效进入实体经济，则很有可能带动新一轮资产价格的上涨。

正因为此，业内人士预计，资产证券化的推进将与小微企业融资紧密结合，以将这部分“活水”引入实体经济和结构调整这道渠。而在美国次贷危机的前车之鉴下，监管层谨慎推进资产证券化的同时，也会加强业务监管，避免高估银行资产质量。

“资产要获得相应高的ROE（净资产收益率），资产证券化才是有意义的。如果没有高ROE的东西，而大规模地推广资产证券化，本质就是又一轮的刺激投资或新一轮加杠杆的动作。就有可能不是生产环节的理顺，得到的反而是戏剧性的资产价格的上涨。”中信证券银行业分析师王一峰说。

有业内人士认为，中国若大规模地推广资产证券化，虽然不会看到M2/GDP特别陡峭的变化，但有可能因为货币周转速度的变快，从而出现相应资产价格的上涨。安信证券首席经济学家高善文就预计，资产证券化估计能改善流动性供应，从而利多资产价格。

中国2012年广义货币供应量(M2)余额为97.42万亿元人民币，与名义GDP(国内生产总值)的比值高达188%，比2011年提高8个百分点并再创历史新高。中国央行因此也一直被诟病“货币超发”。

“资金的本质就是逐利，如果未来仍只有投资房地产和地方融资平台收益才是有保障的话，那资产证券化盘活的资金七拐八拐最后还是要送到平台和房地产这两个方向。”一位接近监管层的专家说。

中国目前高达9.7万亿元的地方政府融资平台贷款已然成为未来经济发展的一颗不定时炸弹，而严厉调控多年的房地产市场却依然地王频现，房价上涨牛头难按。

不过招商证券首席分析师罗毅指出，资产证券化常规化发展后，货币流通速度是快了，但只要盘活存量的资金进入了实体经济，带动GDP的增长，即商品和劳务的交易量也同步增加了，就不会造成资产价格的上涨。

国务院此前公布《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》（被业界称为“金十条”）要求，逐步推进信贷资产证券化常规化发展，而证监会和银监会等相关职能部门领导近期亦表态将加快资产证券化发展。

近月中国出台的一系列稳增长政策成功稳住市场，带动7月工业增速大幅超出预期，投资和消费亦保持稳健。这和此前出炉的PMI及进出口数据一起，进一步传递经济底部企稳信号。

**奖励的糖果**

今年上半年，中国M2的增速居高不下，而GDP增长却一直乏力，新增贷款没有进入实体经济被认为是主要原因之一。因此，在“金十条”中明确提出“盘活资金支持小微企业发展和经济结构调整”，以求新增资金对接实体经济。

“我们现在做的是存量的信贷资产的证券化，更主要是为了加速银行信贷结构的调整。最近监管层表达的意思更明确了，盘活了这块之后得到的资金将更多投向小微企业和个人消费信贷，而不能再进入到房地产和地方融资平台中去。”金融专家赵庆明说。

今年以来中国经济增长虽处于疲弱状态，但融资需求热度不减，各家银行都基本用足了贷款额度。而最新的宏观经济数据又显示，中国经济已出现底部企稳信号；若今年下半年经济开始反弹，可以预见信用需求将更加旺盛。

而在资本充足率的硬约束之下，银行必须要找到控制自身资产规模扩张的同时，又有能力持续支撑实体经济融资需求的新路子。

“预计是哪家银行小微（贷款）做的好，就把这个（资产证券化）作为奖励的糖果给谁。比如支持小微的力度比较大的话，准许你做资产证券化的额度就多一些。”王一峰说。

中国国务院办公厅近日就要求，在继续实施稳健的货币政策、合理保持全年货币信贷总量的前提下，优化信贷结构，腾挪信贷资源，在盘活存量中扩大小微企业融资增量，在新增信贷中增加小微企业贷款份额。

随着6月末“钱荒”的影响逐渐散去，中国7月末M2增速有所回升，当月新增信贷亦稍高于市场预期。市场人士认为，在表外融资持续回归表内的过程中，下半年传统的信贷融资将再次担纲主力。可以预见，未来资产证券化这个糖果，对银行将具有足够的吸引力。

“几大银行都在积极设计自己的资产证券化产品。”一位接近监管层的官员说。

**谨慎前行**

尽管资产证券化存在推高资产价格的风险，不过分析人士同时指出，中国的资产证券化才刚刚起步，加之监管层推进谨慎，短期很难大面积铺开，因而相应的风险总体来说应该可控。

中国的信贷资产证券化业务自1996年就开始启动研究，但直至2005年才由建设银行 发行第一单信贷资产证券化产品，至今规模尚不足千亿。

赵庆明就表示，美国从20世纪80年代初就开始搞资产证券化，而一直到2000年之后，美联储长期低利率，加之次级贷款开始证券化，才对美国的新一轮房价上涨起到火上浇油之效。

“美国搞了20多年，后来没有好的基本品做了，才搞出这么个次贷证券化。我们还远没有到这个程度。”他说。

截至2013年6月末，银行间市场信贷资产支持证券托管余额仅为256亿元人民币，相较银行间债市债券托管余额27.25万亿元(中债登和上海清算所托管量相加)，占比仍很小。

王一峰亦认为，目前中国并不会大规模地推出资产证券化，“监管层已经表明，一定是要优质资产的证券化，要拿出最好的资产做ABS才能通过审批，市场也才会接受。”

交通银行首席经济学家连平也指出，近期国内推进的资产证券化尝试并没有取得令人鼓舞的结果，因此监管层短期内仍会比较谨慎，不会一下子铺开很大规模。

实际上，经历了由次贷危机引发的全球金融危机之后，全球监管当局亦从政策上收紧了对资产证券化的约束。虽然中国的资产证券化还处于初级阶段，中国银监会就于2010年发布了《商业银行资产证券化风险暴露监管资本计量指引》，以规范资产证券化业务，避免高估银行资本充足率。

指引中明确规定，采用监管公式法所计算的资产证券化风险暴露的风险权重不得低于7%，再资产证券化风险暴露的风险权重不得低于20%。