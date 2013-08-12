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亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 10:30 BJT

台湾股市：盘中上涨，鸿海及台积电公布月营收后走高

路透台北8月12日 - 台湾股市周一盘中上涨，鸿海 涨逾1%，尽管此前该公司公布7月营收下滑1.7%。

0209GMT，加权股价指数 上涨0.58%至7,902.87点，汽车制造类股 上涨2.3%，涨幅居冠。

台积电 小涨0.1%，联电 上涨0.8%，两家晶圆代工业者7月营收分别增加7.3%及12%。(完)
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