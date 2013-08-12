《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--8月12日

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *大唐集团 300 40 9 8/13簿记建档 农业银行 AAA 8/14 8/15 中国银行 ======================================================================================= *中国南车 80 20 3 8/13簿记建档 北京银行 AAA 8/14 8/15 中国银行 ======================================================================================= *中国华电集团 300 40 9 8/13簿记建档 光大银行 AAA 8/15 8/16 建设银行 ======================================================================================= *中国五矿 400 20 6 8/13簿记建档 建设银行 AAA 8/14 8/15 股份公司 ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *广发证券 135 30 3 8/15招标 工行/农行等 AAA 8/16 8/19 ======================================================================================== *阳谷祥光 10 5 12 8/15簿记建档 国开行 AA 8/16 8/19 铜业公司 ======================================================================================== *新疆兵团农 8 6 12 8/15簿记建档 浦发银行 A+ 8/19 8/20 七师柳沟总场 ======================================================================================== 云南投资控股 10 5 12 8/13簿记建档 中信银行 AA+ 8/15 8/16 集团 ======================================================================================== 中铁物资公司 6 6 12 8/13簿记建档 中信银行 AAA 8/15 8/16 ======================================================================================== 第一创业证券 13 6 3 8/13招标 一创摩根证券 AA 8/14 8/15 (最高发行余额) ======================================================================================== 中国兵器 120 15 12 8/14簿记建档 光大银行 AAA 8/15 8/16 工业集团 农业银行 ======================================================================================== 云南投资控股 20 10 12 8/14簿记建档 农业银行 AA+ 8/15 8/16 集团 ======================================================================================== 申银万国证券 72 20 3 8/14招标 工行/农行等 AAA 8/15 8/16 (最高发行余额) ======================================================================================== 天津旅游 6.5 3.5 12 8/15簿记建档 渤海银行 AA 8/16 8/19 控股集团 ======================================================================================== 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================== *首都公路发展 30 15 7 8/15簿记建档 工商银行 AAA 8/16 8/19 集团 建设银行 ======================================================================================== 电信科学 30 20 3 8/12-8/13簿记建档 北京银行 AA+ 8/14 8/15 技术研究 华泰证券 ======================================================================================== 青海国有资产 100 30 15 8/13簿记建档 建设银行 AAA 8/14 8/15 投资管理公司 ======================================================================================== 广州万宝集团 16 8 3 8/13簿记建档 农业银行 AA 8/15 8/16 ======================================================================================== 中粮集团 140 50 3 8/13簿记建档 工商银行 AAA 8/14 8/15 建设银行 ======================================================================================== 重庆乌江实业 6 3 3 8/13簿记建档 光大银行 AA- 8/14 8/15 ======================================================================================== 云南投资控股 5 5 5 8/14簿记建档 中信银行 AA+ 8/16 8/19 集团 ======================================================================================== 浙江荣盛控股 20 10 5 8/14簿记建档 中国银行 AA 8/16 8/19 国开行 ======================================================================================== 中材集团 15 5 7 8/14簿记建档 北京银行 AAA 8/16 8/19 ======================================================================================== 湘电集团 4.5 4.5 5 8/15簿记建档 广发银行 AA 8/16 8/19 ======================================================================================== 四川长虹电子 20 10 5 8/15簿记建档 渤海银行 AA 8/16 8/19 集团 中信银行 ======================================================================================== 首都公路发展 30 15 5 8/15簿记建档 工商银行 AAA 8/16 8/19 集团 建设银行 ======================================================================================== 新华都实业 25 10 5 8/15簿记建档 兴业银行 AA 8/16 8/19 集团 ======================================================================================== 唐山三友碱业 8 8 3 8/16簿记建档 交通银行 AA 8/19 8/20 集团 ======================================================================================== 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注:*代表新增。(完) (整理 康熙泽；审校 丁淑琴)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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