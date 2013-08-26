中港个股：神华计划压缩资本开支，将向母公司收购煤制烯烃项目

路透香港8月26日 - 中国最大煤炭生产商--中国神华能源股份有限公司 周一称，将进一步控制成本，正研究压缩今年的资本开支计划。同时，公司已开展向母公司收购煤制烯烃项目的工作。

面对中国经济增速急降，神华自本财年初已经提出严控成本，上半年完成资本开支166亿元人民币，占全年预算仅25%。

神华董事长张喜武在记者会上称，公司开始研究压缩资本开支计划，重点是剔除非生产性的资本开支，但至2015年末的煤炭发展目标不变，只会在煤、电、路的业务组成结构上作出一些调整。

“公司将推进第五轮注资，并已开展向母公司收购包头煤制烯烃项目的工作，有望于今年底注入。”他并说，上半年母公司仍持有的资产包括约7,536万吨煤炭、510亿千瓦时的发电机组、36万吨煤制油和26万吨煤制烯烃产品。

神华总裁凌文称，今年初给出全年商品煤产量3.15亿吨的目标不变；而上半年产量1.58亿吨，销量2.43亿吨。

神华午盘中段涨幅扩大至逾4%，至25.55港元，因此前公布中期净利虽同比下降7%，但优于市场预期，亦较其主要竞争对手中煤能源 同期盈利大跌38%为佳，主要由于神华的煤炭平均售价跌幅较小且电力业务获利支撑。