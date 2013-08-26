中港个股：神华计划压缩资本开支，将向母公司收购煤制烯烃项目

标题新闻：IMF第四季官方外汇储备货币构成报告首次公布人民币储量占比逾1%，或845.1亿美元
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路透香港8月26日 - 中国最大煤炭生产商--中国神华能源股份有限公司 周一称，将进一步控制成本，正研究压缩今年的资本开支计划。同时，公司已开展向母公司收购煤制烯烃项目的工作。
面对中国经济增速急降，神华自本财年初已经提出严控成本，上半年完成资本开支166亿元人民币，占全年预算仅25%。
神华董事长张喜武在记者会上称，公司开始研究压缩资本开支计划，重点是剔除非生产性的资本开支，但至2015年末的煤炭发展目标不变，只会在煤、电、路的业务组成结构上作出一些调整。
“公司将推进第五轮注资，并已开展向母公司收购包头煤制烯烃项目的工作，有望于今年底注入。”他并说，上半年母公司仍持有的资产包括约7,536万吨煤炭、510亿千瓦时的发电机组、36万吨煤制油和26万吨煤制烯烃产品。
神华总裁凌文称，今年初给出全年商品煤产量3.15亿吨的目标不变；而上半年产量1.58亿吨，销量2.43亿吨。
神华午盘中段涨幅扩大至逾4%，至25.55港元，因此前公布中期净利虽同比下降7%，但优于市场预期，亦较其主要竞争对手中煤能源 同期盈利大跌38%为佳，主要由于神华的煤炭平均售价跌幅较小且电力业务获利支撑。
投行摩根大通稍早将神华于2013-14年度的盈利预测上调4%，并维持对该股为“增持”评级及目标价28港元。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编