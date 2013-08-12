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亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 10:50 BJT

《汇市简讯》美元/日圆短线空头败走，96.50上方停止单出局

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* 部分美元/日圆空头败走，96.50上方停止单遭触发

* 目前升抵96.55-60的高点，短线人士看来仍偏空

* 中长线人士亦维持仓位不动，但目前也不太可能大举平仓

* 除此之外，日本机构投资人可能增加美元/日圆多仓

* 突破小时图上的阻力水准，下一道阻力位于一目均衡云区顶部96.66

* 日经指数回弹带来助力(完)

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