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亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 11:13 BJT

澳新汇市：澳新货币守住涨幅，受助于欧元下滑

欧元兑澳元 自上周五以来下跌1.2%，最新报1.4487澳元，技术面暗示汇价将进一步下行。欧元兑澳元上周一触及三年高位近1.5000澳元，但随后下滑，一周累计跌逾0.05澳元。

欧元兑新西兰元 降至1.6559新西兰元，从两年高点1.7226新西兰元大幅逆转。

澳元兑美元 持坚报0.9200美元，从上周一所及三年低点0.8848美元反弹。上周公布的数据显示，澳洲7月对中国的出口跳涨至近纪录高位。

该数据协助带动澳元当周上升3.2%，创逾18个月以来最大涨幅。澳元的阻力位在0.9240美元，支撑位在0.9135美元。

但交易商认为，上述反弹与市场偏空程度的关连性更高，而非澳洲基本面改善。

“上周买进澳元没有太多理由，”RBC Capital Markets策略师Michael Turner称。

“这都是仓位调整所致。之前从1.0600美元起遭遇猛烈卖压后，澳元就等待轧空上涨。”(完)

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