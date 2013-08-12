澳新汇市：澳新货币守住涨幅，受助于欧元下滑

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
欧元兑澳元 自上周五以来下跌1.2%，最新报1.4487澳元，技术面暗示汇价将进一步下行。欧元兑澳元上周一触及三年高位近1.5000澳元，但随后下滑，一周累计跌逾0.05澳元。
欧元兑新西兰元 降至1.6559新西兰元，从两年高点1.7226新西兰元大幅逆转。
澳元兑美元 持坚报0.9200美元，从上周一所及三年低点0.8848美元反弹。上周公布的数据显示，澳洲7月对中国的出口跳涨至近纪录高位。
该数据协助带动澳元当周上升3.2%，创逾18个月以来最大涨幅。澳元的阻力位在0.9240美元，支撑位在0.9135美元。
但交易商认为，上述反弹与市场偏空程度的关连性更高，而非澳洲基本面改善。
“上周买进澳元没有太多理由，”RBC Capital Markets策略师Michael Turner称。
“这都是仓位调整所致。之前从1.0600美元起遭遇猛烈卖压后，澳元就等待轧空上涨。”(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军/王翔琼；审校 徐文焰/沈以文)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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