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亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 11:09 BJT

日本股市：日经指数早盘收平，受日本第二季GDP数据影响

路透东京8月12日 - 日本股市日经指数周一早盘收平，此前日本公布经济成长力度较市场预期疲弱，这可能升高要求延后调高消费税计划的声浪。

日经指数 小跌0.1%至13,600.89点，东证股价指数 小跌0.1%至1,139.96点。

日本经济4-6月环比年率为成长2.6%，连续第三个季度扩张，但远低于市场预期中值3.6% (完)
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