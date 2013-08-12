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亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 11:19 BJT

表格：8月9日止当周外资买超印尼股票--野村

路透8月12日 - 以下是8月9日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况：

外资累计买超(净买入)金额 (单位：百万美元，括号表示卖超)

一周 四周 13周 2013年迄今 2012年

日本外亚洲市场 (296) 3,489 (7,844) 4,161 52,325

印度 160 (999) 110 12,105 24,843

印尼 244 402 (2,682) (82) 1,785

日本 (207) 5,118 28,155 95,633 35,327

韩国 (49) 1,357 (2,409) (8,378) 15,214

菲律宾 53 177 277 1,685 2,341

台湾 (526) 2,575 (1,046) 1,543 5,589

泰国 (179) (22) (2,094) (2,711) 2,555

资料来源：野村国际(香港)公司量化研究。(完) (编译 戴素萍 审校 张若琪)
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