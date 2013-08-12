版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 11:42 BJT

《全球市场》中国股市升至三周半高点并提振亚洲股市，因周五数据向好

美国股市周五下跌，创下6月以来单周最大跌幅，投资人将重点放在美国联邦储备理事会(FED/美联储)何时开始缩减庞大的刺激计画。

商品市场方面，伦敦期铜 下跌0.7%至每吨7,226.50美元，周五则是上涨1.3%至两个月高点，当时因中国制造业数据热络。中国制造业活动于上周扩张3.9%，创下近一年来最佳的周度表现。

现货金 上涨1.2%，延续上日的上涨0.3%，迈向四日连涨。

布兰特原油期货 下跌0.2%至每桶略低于108美元处；周五时为上涨1.4%，中止连五日下跌走势，此为4月以来最长的连续跌势。(完) (编译 张明钧; 审校 侯向明)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐