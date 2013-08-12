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市场报道 | 2013年 8月 12日 星期一 11:48 BJT

全球贵金属：8月9日SPDR黄金持仓增加0.2%，iShares白银持仓维持不变

路透8月12日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五的黄金持仓量较周四增加0.20%，而全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量同期维持不变。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 29,293,742.5 8月9日 29,235,784.9 8月8日 57,957.5 0.20%

iShares 334,262,543.5 8月9日 334,262,543.5 8月8日 0.0 0.00%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 白云; 审校 戴素萍)
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