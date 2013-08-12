中国货币市场：主要回购利率微涨，隔夜供给略显紧但预期总体平稳

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透上海8月12日 - 中国银行间资金市场周一主要回购加权利率 微幅上行。交易员表示，早盘初段资金略显紧凑，隔夜需求略多，但供给不旺，稍后随着大行开始融出资金，整体资金面开始趋于平衡。
他们并指出，随着公开市场逆回购重出江湖，机构预期较稳定，而资金供需格局较前两月紧张时有所改变，供应方倾向出长期资金，而需求方则愿意融入隔夜类短期品种。
“(今天资金)开始有点紧，隔夜供给不多，现在好一些了，大行出钱了。”华东一商业银行交易员称。
上海一商业银行交易员也表示，“今天早上短的(资金)开始好像有点紧，最近经常这样，大行不出，其它的就会谨慎一点。”
上述华东交易员还提到，从上周开始，隔夜资金供给略逊于需求，一方面央行逆回购利率在下行，引导市场资金成本稳步回购，另一方面逆回购本身就稳定了资金面预期。
“借钱的认为预期稳定，倾向拿短的，价格也低，供应方肯定是希望出长的，七天或者14天的。”她称。
业内人士周一透露，公开市场一级交易商本周可继续申报三个月央票需求，同时亦可上报正/逆回购需求，其中逆回购期限包括七天和14天，正回购为28天。
上周央行继续通过公开市场逆回购操作来稳定市场预期，中标利率大幅下行，则清晰传达其引导资金利率稳步回归的政策意图。而对央行三年央票到期续发的创新之举，市场也从最初的“锁长放短”政策解读，转为偏中性看待。下周逆回购利率仍有望追随二级市场进一步小幅下调，预计银行间七天回购的利率中枢最终可能会落在3.5%-4%之间。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:37 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.9771 2.9265 +5.06
七天 3.6738 3.6557 +1.81
14天 4.1639 4.2698 -10.59 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.8650 3.5450 +32.00
七天 3.9300 3.5000 +43.00
14天 3.9300 3.6600 +27.00 回购定盘利率 其中:隔夜 3.0100 2.9600 +5.00
七天 3.6660 3.7000 -3.40
14天 4.1400 4.3700 -23.00 Shibor 其中:隔夜 2.9645 2.9140 +5.05
七天 3.6480 3.6400 +0.80
三个月 4.6500 4.6501 -0.01 --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -(完) (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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