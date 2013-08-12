台湾汇市：台币兑美元收盘小贬，受韩元走低带动

* 国际美元反弹 * 外资上午偏向汇出，出口商有卖汇需求 * 明日交易区间看29.9-30 (更新表格中元太外汇经纪公司的成交量) 路透台北8月12日 - 台币兑美元 周一收盘小贬，因尾盘央行疑似作价助贬台币 。国际美元兑日圆反弹，令韩元趋弱，台币也随之走疲，收在今日的最低位29.980。 汇银人士指出，上午外资还是有些股利汇出需求，买美元力道稍强，令11:00定盘价时 台币汇价一度走弱至29.980，拉开了上午的交易区间。而先前压抑的出口商卖盘在29.94-29 .95也有较明显的出笼，令台币今日盘中多在小幅升值的区间游走。 〞国际美元反弹了..最近可能看股市和韩元，尤其是韩元跟得紧一点。〞一位小型民营 银行交易员表示。 韩国韩元兑美元 周一在国内市场交易小幅收低，在欠缺主要指引下，美元受到投 资人的低接买盘扶助。韩元/美元 国内收报1,113.7，上周五国内收报1,112.2。 韩元周一为三个交易日来首次下跌。 交易员普遍认为，近期国际消息面真空，台币行情仍欠缺明确方向，明日台币交易大区 间暂看在29.9-30。 至于台股 方面，周一收升0.60%，报7,903.38点。至于外资及陆资在台股买超4. 86亿台币，结束先前连四日卖超；上日为卖超81.92亿台币。 汇银人士也表示，过去近一个月以来，台币的实质交易区间多数时间都维持在30的整数 关卡以下，出口商尽管不满意目前的价格，但随着时日已久，也别无他法，接近29.5左右的 价格稍见出口商的卖压。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，由于国际美元指数的反弹，令美元/台 币的换汇点折价缩小，今日一个月期报在-0.020/-0.005，上日在-0.030/-0.015。尾盘报价 来到29.934/29.947左右，上日收在29.880附近。 本周全球重要数据及事件： 周二美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就经济前景发表演讲、美国7月进出口物 价和零售销售、日本央行公布7月货币政策会议记录； 周三美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就货币政策面临的挑战发表演说、美国7月P PI、英国央行公布7月货币政策委员会会议记录； 周四美国7月CPI、实质所得、一周初请失业金人数、美国7月工业生产、制造业产出和 产能利用率、美国8月全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数； 周五美国7月房屋开工年率和建筑许可年率、美国第二季非农生产率环比年率和单位劳 工成本。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 29.980 29.955 29.920-29.980 29.955 5.01 4.55 元太外汇经纪公司 29.975 29.950 29.925-29.975 29.950 2.455* 2.33 *表更新 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.020/-0.005 -0.030/-0.015 美元/台币六个月期 -0.110/-0.075 -0.115/-0.080 (完)