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亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 12:19 BJT

国际油市：布兰特原油跌向108美元，市场关注美国数据

悉尼CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner表示，“就今天早上的氛围而言，很大程度上重点将在于美国，本周有多个重要数据公布，将成为确认美联储是否会在下月开始缩减刺激政策的关键。”

“我认为美联储9月缩减刺激措施的可能性极高。”

本周公布的美国数据包括零售销售、消费者物价、房屋开工、工业生产、及多项区域制造业调查，这将成为美联储可能何时收回刺激政策的线索。

路透市场分析师表示，技术图表显示，布兰特原油料将在107.40美元寻获支撑，而美国原油期货可能跌至104.74美元。

这两种指标原油价格上周大涨，因中国公布贸易数据意外强劲，让人们期待这第二大经济体可能在增速放缓逾两年时间后趋于稳定。

Spooner指出，“当我们观察中国数据时仍然必须相当小心。我们的确见到一些趋稳的迹象，但一个月的数据并不构成趋势，因此我们不应过早下定论。”

埃及及叙利亚紧张局势的疑虑可能扩散至波斯湾产油国，从而打乱供给，这料将支撑油价。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军/张明钧; 审校 王兴亚)
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