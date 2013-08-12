国际油市：布兰特原油跌向108美元，市场关注美国数据

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
悉尼CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner表示，“就今天早上的氛围而言，很大程度上重点将在于美国，本周有多个重要数据公布，将成为确认美联储是否会在下月开始缩减刺激政策的关键。”
“我认为美联储9月缩减刺激措施的可能性极高。”
本周公布的美国数据包括零售销售、消费者物价、房屋开工、工业生产、及多项区域制造业调查，这将成为美联储可能何时收回刺激政策的线索。
路透市场分析师表示，技术图表显示，布兰特原油料将在107.40美元寻获支撑，而美国原油期货可能跌至104.74美元。
这两种指标原油价格上周大涨，因中国公布贸易数据意外强劲，让人们期待这第二大经济体可能在增速放缓逾两年时间后趋于稳定。
Spooner指出，“当我们观察中国数据时仍然必须相当小心。我们的确见到一些趋稳的迹象，但一个月的数据并不构成趋势，因此我们不应过早下定论。”
埃及及叙利亚紧张局势的疑虑可能扩散至波斯湾产油国，从而打乱供给，这料将支撑油价。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军/张明钧; 审校 王兴亚)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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