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亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 12:27 BJT

中国汇市：人民币早盘走升继续在6.12元徘徊，交投清淡警惕大行尾盘购汇

* 即期早盘走升，中间价连六日升值

* 近日在6.12处反复波动

* 连两日尾盘出现大行购汇令市场警惕

路透北京8月12日 - 人民币兑美元即期 周一早盘走升，中间价微幅高开，连续六天保持升值。交易人士表示，早盘看盘面还比较清淡，结汇稍微偏强。不过由于前两个交易日尾盘均出现大行购汇，令收盘价保持弱于6.12元，短期内交投仍受谨慎情绪主导，严密观察政策面导向和市场异常动态。

上海一外资行交易员表示，仅从大行尾盘购汇来看无法得知究竟是监管层干预还是客盘行为。单就客盘来看，今天早盘美元买盘不多，短期内以偏人民币升值可能性为大。

他表示，在没有前两天大行购汇的情况下，人民币可能还是振荡走升并测试6.1元。当前没有更多消息指引，明显升贬值的可能性都不大，在6.1-6.14元之间振荡都是正常的，如果超出感觉就不一样了。

北京时间12:16，人民币兑美元即期报6.1198元，上日收报6.1230元。今日人民币兑美元中间价 为6.1665元，上日中间价为6.1668元。

上海一股份行交易员认为，上周出炉的中国数据偏乐观，而来自美国的信号还是很模糊，这为人民币提供了一些支撑。即期上人民币有稍微走强的动力，美元兑人民币掉期点数也稍微下降。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2573/13，上日尾盘为6.2555。

北京时间12:17，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1170/80元，上一交易日尾盘报6.1187元。

东京汇市日圆周一小幅上涨，此前日本国内生产总值(GDP)数据显示第二季成长慢于预期，引发投资者沽出日股，减小曝险仓位。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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人民币外汇期权 (发稿 李然; 审校 林高丽)
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