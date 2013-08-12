中国汇市：人民币早盘走升继续在6.12元徘徊，交投清淡警惕大行尾盘购汇

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
* 即期早盘走升，中间价连六日升值
* 近日在6.12处反复波动
* 连两日尾盘出现大行购汇令市场警惕
路透北京8月12日 - 人民币兑美元即期 周一早盘走升，中间价微幅高开，连续六天保持升值。交易人士表示，早盘看盘面还比较清淡，结汇稍微偏强。不过由于前两个交易日尾盘均出现大行购汇，令收盘价保持弱于6.12元，短期内交投仍受谨慎情绪主导，严密观察政策面导向和市场异常动态。
上海一外资行交易员表示，仅从大行尾盘购汇来看无法得知究竟是监管层干预还是客盘行为。单就客盘来看，今天早盘美元买盘不多，短期内以偏人民币升值可能性为大。
他表示，在没有前两天大行购汇的情况下，人民币可能还是振荡走升并测试6.1元。当前没有更多消息指引，明显升贬值的可能性都不大，在6.1-6.14元之间振荡都是正常的，如果超出感觉就不一样了。
北京时间12:16，人民币兑美元即期报6.1198元，上日收报6.1230元。今日人民币兑美元中间价 为6.1665元，上日中间价为6.1668元。
上海一股份行交易员认为，上周出炉的中国数据偏乐观，而来自美国的信号还是很模糊，这为人民币提供了一些支撑。即期上人民币有稍微走强的动力，美元兑人民币掉期点数也稍微下降。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2573/13，上日尾盘为6.2555。
北京时间12:17，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1170/80元，上一交易日尾盘报6.1187元。
东京汇市日圆周一小幅上涨，此前日本国内生产总值(GDP)数据显示第二季成长慢于预期，引发投资者沽出日股，减小曝险仓位。
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
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人民币外汇期权 (发稿 李然; 审校 林高丽)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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