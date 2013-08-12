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亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 12:25 BJT

中国债市动态：清淡市况中现券窄幅波动，新债供给压力不减观望气氛浓

路透上海8月12日 - 中国银行间债市周一早盘现券窄幅波动，市况较为清淡。上周中长债收益率升幅明显，尽管在部分资金入场抄底后暂时走稳，但本周新债供给压力不减，机构对后市态度普遍谨慎，观望气氛浓重。

交易员并指出，虽然目前流动性尚可，但市场对资金面的未来预期仍抱有一份谨慎，回购利率的持续下行动力不足；此外经济数据稍显向好迹象，亦对债市形成压制，后市现券收益率易涨难跌。

“没什么太大变化，没有太多的成交，买卖盘对峙，”华东一银行交易员表示。

西部一银行交易员谈到，对于不少机构而言，现在的资金成本仍不低，相较于目前中长债的收益率，不仅盈利空间有限，而且在后市不确定性较大的情况下，还要承受不小的市场风险，因此中长债难以摆脱弱势。

上海一银行交易员则认为，本周新债供给居高不下，将抑制现券的回暖空间，“看看吧，（收益率）往下估计是没人敢做的，要是新债招的再高点，可能又要往上走了。”

本周财政部将招标发行两期国债，分别为300亿元人民币三年固息品种和150亿元六个月期贴现品种，此外还有国开行至多300亿元五期固息增发债、进出口行至多270亿元三期固息债以及200亿元铁道债等新债招标。

中国银行间资金市场周一主要回购加权利率 微幅上行。交易员表示，早盘初段资金略显紧凑，隔夜需求略多，但供给不旺，稍后随着大行开始融出资金，整体资金面开始趋于平衡。

剩余期限约9.78年的附息国债130011券最新报价收益率 在3.88%/3.81%，上日尾盘收报3.86%/3.82%。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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