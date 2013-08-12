中国债市动态：清淡市况中现券窄幅波动，新债供给压力不减观望气氛浓

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透上海8月12日 - 中国银行间债市周一早盘现券窄幅波动，市况较为清淡。上周中长债收益率升幅明显，尽管在部分资金入场抄底后暂时走稳，但本周新债供给压力不减，机构对后市态度普遍谨慎，观望气氛浓重。
交易员并指出，虽然目前流动性尚可，但市场对资金面的未来预期仍抱有一份谨慎，回购利率的持续下行动力不足；此外经济数据稍显向好迹象，亦对债市形成压制，后市现券收益率易涨难跌。
“没什么太大变化，没有太多的成交，买卖盘对峙，”华东一银行交易员表示。
西部一银行交易员谈到，对于不少机构而言，现在的资金成本仍不低，相较于目前中长债的收益率，不仅盈利空间有限，而且在后市不确定性较大的情况下，还要承受不小的市场风险，因此中长债难以摆脱弱势。
上海一银行交易员则认为，本周新债供给居高不下，将抑制现券的回暖空间，“看看吧，（收益率）往下估计是没人敢做的，要是新债招的再高点，可能又要往上走了。”
本周财政部将招标发行两期国债，分别为300亿元人民币三年固息品种和150亿元六个月期贴现品种，此外还有国开行至多300亿元五期固息增发债、进出口行至多270亿元三期固息债以及200亿元铁道债等新债招标。
中国银行间资金市场周一主要回购加权利率 微幅上行。交易员表示，早盘初段资金略显紧凑，隔夜需求略多，但供给不旺，稍后随着大行开始融出资金，整体资金面开始趋于平衡。
剩余期限约9.78年的附息国债130011券最新报价收益率 在3.88%/3.81%，上日尾盘收报3.86%/3.82%。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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