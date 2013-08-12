《美国股市分析》金融股有望重登标普500指数第一大类股宝座

路透纽约8月11日 - 金融危机对美国金融股造成的打击之深，确实令人咋舌。

在2007年6月1日的高峰时，标准普尔500金融股指数 的成份股总市值超过2.9万亿(兆)美元，比市值第二大类股--科技股总市值还高出约30%。

接着，房市泡沫破灭，金融股市值蒸发2.4万亿美元，整整大幅缩水83%，而标准普尔500指数的市值则是减少58%。当金融股在2009年3月跌到谷底时，整体金融股市值剩下5,100亿美元，差不多只等于摩根大通 和花旗集团 危机爆发前的市值总和。

正因为有过这么凄惨的大跌，金融股的重振雄风更显得惊人：在市值170万亿美元的美国股市中，金融股距离重返第一大类股宝座只差一步之遥。

根据标准普尔道琼斯指数公司资料，目前金融股指数在整个标准普尔500指数比重为16.6%，只比科技类股 低约1个百分点。今年初时，这两个类股的差约为3.5个百分点。

“过去对金融股的感觉负面到了极点，那些王牌金融大师都一片看衰，以致于他们完全没看到金融业缓步稳定改善的事实，”Rafferty Capital Markets银行股分析师Dick Bove指出。“过去这几周，他们全都在说，‘银行股东山再起了。’”

金融股今年以来已经上涨近25%，表现只输给医疗保建及非必需性消费品类股。如果金融股比重超越科技股，将是2008年以来首次登上标准普尔指数10个产业类股的榜首。在2009年3月9日美股低点时，金融股的比重只有8.9%，为1991年储贷危机高峰以来最低。

金融股的这波涨势，绝大多数由大型银行推动。摩根大通、富国 、花旗集团、及美国银行 是推升金融类股指数的最大功臣。这些个股今年以来都各自至少上涨24%。

美国市值最大的银行--富国银行，在7月底时股价升至历史高位。今年以来富国股价已经大涨近27%，有望创下2000年以来全年最大涨幅纪录。

**进一步走升？**

汤森路透旗下StarMine的分析指出，银行类股可能还有进一步上冲空间。

总的来说，该类股股价约为其StarMine内在价值的76%，该指标结合分析师预估及行业增长预期，对一支股票未来10年预计成长率进行评估。照此衡量，科技类股的股价高估了8%。

权重很高的金融股如花旗集团、美国银行和美国国际集团 比市场中90%以上的个股更为便宜。花旗集团的内在价值为88.57美元，比目前51.32的股价高逾70%。StarMine认为美国银行也有类似的上行空间，内在价值为25.62美元，对比周五的收盘价为14.45。

“美国经济再次金融化的问题，使我们面临再度发生金融崩溃的更大风险，”股票研究公司FusionIQ首席执行官兼股票研究主管Barry Ritholtz称。

“崩盘开启了去金融化的进程，而现在我们又再次金融化。”

另一方面,一些最大的银行依然是当局监控的目标。美国政府本周指控美国银行在出售抵押支持证券(MBS)的过程中涉嫌诈欺。

2012年因“伦敦鲸”衍生品交易丑闻损失超过60亿美元的摩根大通，还在苦苦修复声誉，现在仍因自身抵押支持证券问题受到民事和刑事双重调查。

本周金融股累计跌1.9%，跌幅超过标普500指数的回落1.1%。尽管如此，金融股仍有望录得五年里第四个双位数升势及连续第五个季度升势。

金融股的稳定表现通常被视为利好经济的迹象，因为借贷增长鼓励消费和就业，有助于企业和个人。

2007年期间，银行股涨势远超大市。但在衰退之后，银行股失去活力，但消费和能源股类股等却有不俗表现。银行股在经济复苏前几年的疲弱表现，不仅反映了较严格的监管环境带来阻力，而且也显现出信贷需求复苏迟缓。

**科技股有后盾**

金融业部分人士表示，已坐稳榜首超过五年的科技类股应继续居首。

“我认为科技股比金融股拥有更多可取的潜在价值，”Wasatch Large Cap Value Fund投资组合经理Ralph Shive表示，“科技公司常常增值增产，凭空创造价值。”

本月稍早，高盛在一项研究报告中把金融股列为以价值和成长计表现最差的标普500产业类股之一。科技股的分数最高。

其他人则认为，只要金融股的市值未膨胀到历来不可持续的水准，那么其表现优于科技股可能有利于经济。

例如，根据标普道琼斯数据，在科技泡沫于2000年破裂不久之前，科技股占标普500指数的比重一度高达34.5%，没有哪个标普产业指数曾经升到这么高的比重。

“现在金融和科技股的比重相当，就说明眼下市场非常平衡，”ING U.S. Investment Management首席市场策略师Doug Cote称，“它们通常是最大的两个类股。”(完) (译 蔡美珍/石冠兰/王翔琼；审校)