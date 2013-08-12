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亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 12:54 BJT

台湾经济：2014年总预算公共建设初步增10%，须融资调度财源为2,739亿台币

路透台北8月12日 - 台湾行政院周一发布新闻稿指出，今日进行2014年预算审核会议后，初步计划，明年岁入岁出将差短2,099亿台币，连同债务还本640亿，还须要融资调度财源为2,739亿，将全数以发行公债及赊借收入予以弥平。

此初步预算案尚须由各部会按照主计总处编列的岁出额度做细部规划，预定在8月下旬提报行政院院会通过后，再于8月底前送交立法院审议，立法院审议通过后方为正式生效。

财政部在岁入部分编列1兆7,308亿台币，较2013年减少25亿，约减0.1%。主计总处编列岁出1兆9,407亿台币，则较今年度增加331亿，约增1.7%，主要为支应扩大公共建设计画与12年国民基本教育等支出。

其中公共建设支出较2013年增加175亿台币，增幅为10%。主计总处称希望以此发挥财政扩张的效果。今年的公共建设预算为九年低位，此前外界批评若政府持续压低公共建设预算，将难以带动台湾经济成长。

主计总处5月时预估台湾今年全年经济成长率为2.4%，本周五将公布今年全年最新经济成长率预估值。台湾近来出口表现不稳定，7月出口较去年同期增1.6%低于市场预期。 (完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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