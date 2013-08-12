香港股市：盘中上涨1.7%，中国经济数据拉抬景气循环类股

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
恒生指数 上涨1.7%，报22,170.7点，为一周高位。恒生国企指数 攀升2.4%。
沪深300指数 上扬1.7%。沪综指 涨1.3%。二者均在近一个月来最高盘中水准。
丰盛金融资产管理董事黄国英表示，市场从上周的中国数据中获得一些后续动能，数据减轻了像煤和水泥等传统景气循环板块的压力。
周五收盘后出炉的中国数据显示，7月M2增速及新增信贷均稍高于预期。
中国民生银行 在沪港两地分别大涨4.4%和6.2%。
平安银行 劲扬4.3%。兴业银行 大幅上扬5.3%。
李宁 下跌，尽管公司发布的上半年净亏低于预期。该股一度下挫12%，在公司表示库存水平接近正常后，股价跌幅缩窄至4.4%。(完)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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