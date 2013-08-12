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亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 13:19 BJT

香港股市：盘中上涨1.7%，中国经济数据拉抬景气循环类股

恒生指数 上涨1.7%，报22,170.7点，为一周高位。恒生国企指数 攀升2.4%。

沪深300指数 上扬1.7%。沪综指 涨1.3%。二者均在近一个月来最高盘中水准。

丰盛金融资产管理董事黄国英表示，市场从上周的中国数据中获得一些后续动能，数据减轻了像煤和水泥等传统景气循环板块的压力。

周五收盘后出炉的中国数据显示，7月M2增速及新增信贷均稍高于预期。

中国民生银行 在沪港两地分别大涨4.4%和6.2%。

平安银行 劲扬4.3%。兴业银行 大幅上扬5.3%。

李宁 下跌，尽管公司发布的上半年净亏低于预期。该股一度下挫12%，在公司表示库存水平接近正常后，股价跌幅缩窄至4.4%。(完)
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