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亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 13:37 BJT

中国新债：上海今年自行发债额度112亿元，五年和七年期各半--财政局

路透上海8月12日 - 中国上海市财政局日前表示，国务院批准2013年上海市地方政府债发行额度为112亿元人民币，其中五年期和七年期各为56亿元。

刊登在上海市财政部网站的《2013年上海市政府债券发行兑付办法》显示，上海市地方政府债将由上海市财政局办理发行，财政部代为办理还本付息。

2013年地方政府债计划发行规模为3,500亿元，当中也包含上海、浙江、广东、深圳等地方自行发债试点地区的额度，较去年的2,500亿元大增40%。

中国财政部此前下发通知，将江苏和山东两省列入今年地方政府自行发债试点范围。至此，自行发债省市数量由此前的上海、浙江、广东和深圳四省(市)，扩大至六省(市)。

地方政府自行发债是指试点省(市)在国务院批准的发债规模限额内，自行组织发行本省(市)政府债券的发债机制。2013年试点省(市)政府债券由财政部代办还本付息。

2012年中国的地方政府共计发行了2,500亿元的债券，期限分三年、五年和七年三种。其中财政部代理发行金额2,211亿元，上海等四地自行发债额289亿元。（完） (发稿 边竞; 审校 黄凯)
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