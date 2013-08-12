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亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 13:51 BJT

东京汇市：美元/日圆受平仓操作推动反弹，稍早因日本GDP数据而下跌

纽约      当日     今年来    2012年
                               最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                           
 欧元/美元                       1.3324    1.3342     -0.13     +0.99    1.3194
 美元/日圆                        96.46     96.20     +0.27    +11.21     86.74
 欧元/日圆                       128.54    128.35     +0.15    +12.30    114.46
 美元/瑞郎                       0.9238    0.9227     +0.12     +0.91    0.9155
 英镑/美元                       1.5489    1.5498     -0.06     -4.69    1.6251
 美元/加元                       1.0286    1.0286     +0.00     +3.68    0.9921
 澳元/美元                       0.9205    0.9188     +0.19    -11.43    1.0393
 新西兰元/美元                   0.8030    0.8034     -0.05     -3.05    0.8283
 澳元/日圆                       88.800    88.390     +0.46     -1.48    90.130
 新西兰元/日圆                   77.470    77.290     +0.23    -44.99   140.820
 英镑/日圆                       149.42    149.09     +0.22     +6.11    140.82
 澳元/新西兰元                   1.1455    1.1422     +0.29     -8.65    1.2540
                                                                               
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦
 以此为基准计算。
 (完)
  　　
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