《交易视点》资金面为本周主要影响因素，料逆回购利率下行债券收益率有望回落--广发银行

路透上海8月12日 - 中国广发银行发布最新银行间市场周报认为，上周的债券和IRS收益率呈现单边上涨走势，曲线继续陡峭化，但回购利率在央行逆回购的指导下出现明显回落，隔夜跌破3.0%。其实这才是真实的资金面情况。在资金利率逐步下行的背景下，债券和IRS利率却一路飙升，显示机构对过于平坦的曲线心存担忧，加上配置类资金需求乏力，一级带动二级市场收益率大幅上行，周五公布的经济数据更加剧了这种走势。这印证了一直以来的观点，长端如果没有实质刺激政策和超预期经济数据的支持，利率走高的风险很大。

本周，消息面归于平静，资金状况将成为影响市场的主要因素。流动性方面，预期相对宽松的格局会延续，R007会稳定在3.5%至3.8%的水平。逆回购操作将持续，量依然不大，预计此次中标利率将继续下行。债券和IRS利率将迎来快速上涨后的小幅回落，不过要注意的是，7月的经济数据已经显示出经济运行企稳的迹象，未来保持这种势头的可能性很大。目前长端债券利率相对短端并不太高，因此仍有继续陡峭化的可能。

**本周基本稳定，资金面影响大**

上周资金利率延续下降的势头，R007回落到3.6%左右。在央行持续逆回购操作的影响下，机构心态得到很大改善，资金利率进一步下降。在8月份，这种宽松局面会延续。不过14天及以上期限的资金价格依然偏高，这主要是由于机构自身备付有限的原因，以及担心9月份资金再度收紧。逆回购操作的连续性是很强的，正式为目前基础货币投放减少的状况做准备。所以9月份开始，资金面很难出现6月份的过度紧张状况。

本周开始，央行会继续逆回购操作，公开市场到期840亿，量不算大，资金面整体平衡偏宽松，回购利率稳定在3.5%至3.8%的水平，一个月内的资金供给比较充足。目前机构对资金的情绪，在央行逆回购的情况下显得比较放松，只要逆回购能持续一段时间，三季度末之前，机构的心态就会安定的多。当然，逆回购一旦停止，势必会推升资金利率。预计下个月，对于季度末的资金紧张时期，逆回购会加大投放力度，如果外汇占款持续减少，那么降准也很有可能。

上周债市收益率没有随资金利率的快速下降而下降，而是出现大幅走高。有几个原因，一是配置资金需求极弱，一级市场带动二级利率走高，标志就是7年国债的边际中标利率升至3.75%，远高于二级；二是过于平坦的收益率曲线，给长端带来较大的上涨压力；三是参与机构多位交易类资金，容易给市场带来较大的波动。当周五公布了经济数据后，之前一直压制长端的基本面预期明显弱化，未来收益率曲线再度平坦的难度更大。陡峭化将继续以上端利率的上行来实现。

本周开始，基本面比较稳定，资金面影响力度加大。从国债曲线的状态来看，目前1*5的点差已经拉开，达到30bp，但5*10依然平坦。那么5年以上长端的利率风险一定要注意。目前没有投资盘大举建仓的迹象，交易盘的性质决定了行情走势反复无常。所以如果本周资金面继续宽松，不建议继续建仓长端品种，可以考虑5年这个拐点。当然，如果7天逆回购利率持平在4.0%，势必会有负面影响，可以选择观望为主。总之，大环境不支持收益率有明显下行机会的情况下，谨慎为主。

**IRS曲线整体上行概率较大

上周IRS的陡峭化趋势比债券明显的多。Repo IRS1*5已经有20bp。在曲线陡峭趋势中，是偏低的fixing压制住短端水平。目前R007在3.6%，我们认为难有大幅下降的空间，一旦资金利率有所回升，或逆回购中标利率维持在4.0%，那么整个IRS曲线都有上行的动力。上周长端利率水平受到短端牵制，在经济数据明显好过预期的情况下没有快速上行。而基本面数据给了曲线一个陡峭化的基调，所以当短端上行时，长端也会跟随上行。

本周，IRS会以资金利率的影响为主，这取决于逆回购利率和R007的水平。预计曲线整体上行的概率较大。我们建议，继续关注货币市场和fixing走势，保持支付短端固定利率的仓位；支付长端固定利率可以考虑加仓。如果逆回购利率大幅回落至3.6%，可以考虑建立短端收取固定利率的头寸，而长端继续保持支付。（完）