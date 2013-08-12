《交易视点》资金面为本周主要影响因素，料逆回购利率下行债券收益率有望回落--广发银行

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透上海8月12日 - 中国广发银行发布最新银行间市场周报认为，上周的债券和IRS收益率呈现单边上涨走势，曲线继续陡峭化，但回购利率在央行逆回购的指导下出现明显回落，隔夜跌破3.0%。其实这才是真实的资金面情况。在资金利率逐步下行的背景下，债券和IRS利率却一路飙升，显示机构对过于平坦的曲线心存担忧，加上配置类资金需求乏力，一级带动二级市场收益率大幅上行，周五公布的经济数据更加剧了这种走势。这印证了一直以来的观点，长端如果没有实质刺激政策和超预期经济数据的支持，利率走高的风险很大。
本周，消息面归于平静，资金状况将成为影响市场的主要因素。流动性方面，预期相对宽松的格局会延续，R007会稳定在3.5%至3.8%的水平。逆回购操作将持续，量依然不大，预计此次中标利率将继续下行。债券和IRS利率将迎来快速上涨后的小幅回落，不过要注意的是，7月的经济数据已经显示出经济运行企稳的迹象，未来保持这种势头的可能性很大。目前长端债券利率相对短端并不太高，因此仍有继续陡峭化的可能。
**本周基本稳定，资金面影响大**
上周资金利率延续下降的势头，R007回落到3.6%左右。在央行持续逆回购操作的影响下，机构心态得到很大改善，资金利率进一步下降。在8月份，这种宽松局面会延续。不过14天及以上期限的资金价格依然偏高，这主要是由于机构自身备付有限的原因，以及担心9月份资金再度收紧。逆回购操作的连续性是很强的，正式为目前基础货币投放减少的状况做准备。所以9月份开始，资金面很难出现6月份的过度紧张状况。
本周开始，央行会继续逆回购操作，公开市场到期840亿，量不算大，资金面整体平衡偏宽松，回购利率稳定在3.5%至3.8%的水平，一个月内的资金供给比较充足。目前机构对资金的情绪，在央行逆回购的情况下显得比较放松，只要逆回购能持续一段时间，三季度末之前，机构的心态就会安定的多。当然，逆回购一旦停止，势必会推升资金利率。预计下个月，对于季度末的资金紧张时期，逆回购会加大投放力度，如果外汇占款持续减少，那么降准也很有可能。
上周债市收益率没有随资金利率的快速下降而下降，而是出现大幅走高。有几个原因，一是配置资金需求极弱，一级市场带动二级利率走高，标志就是7年国债的边际中标利率升至3.75%，远高于二级；二是过于平坦的收益率曲线，给长端带来较大的上涨压力；三是参与机构多位交易类资金，容易给市场带来较大的波动。当周五公布了经济数据后，之前一直压制长端的基本面预期明显弱化，未来收益率曲线再度平坦的难度更大。陡峭化将继续以上端利率的上行来实现。
本周开始，基本面比较稳定，资金面影响力度加大。从国债曲线的状态来看，目前1*5的点差已经拉开，达到30bp，但5*10依然平坦。那么5年以上长端的利率风险一定要注意。目前没有投资盘大举建仓的迹象，交易盘的性质决定了行情走势反复无常。所以如果本周资金面继续宽松，不建议继续建仓长端品种，可以考虑5年这个拐点。当然，如果7天逆回购利率持平在4.0%，势必会有负面影响，可以选择观望为主。总之，大环境不支持收益率有明显下行机会的情况下，谨慎为主。
**IRS曲线整体上行概率较大
上周IRS的陡峭化趋势比债券明显的多。Repo IRS1*5已经有20bp。在曲线陡峭趋势中，是偏低的fixing压制住短端水平。目前R007在3.6%，我们认为难有大幅下降的空间，一旦资金利率有所回升，或逆回购中标利率维持在4.0%，那么整个IRS曲线都有上行的动力。上周长端利率水平受到短端牵制，在经济数据明显好过预期的情况下没有快速上行。而基本面数据给了曲线一个陡峭化的基调，所以当短端上行时，长端也会跟随上行。
本周，IRS会以资金利率的影响为主，这取决于逆回购利率和R007的水平。预计曲线整体上行的概率较大。我们建议，继续关注货币市场和fixing走势，保持支付短端固定利率的仓位；支付长端固定利率可以考虑加仓。如果逆回购利率大幅回落至3.6%，可以考虑建立短端收取固定利率的头寸，而长端继续保持支付。（完）
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马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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