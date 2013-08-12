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亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 14:05 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：美元/日圆先跌后升，一度受日本GDP数据欠佳打压

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* 美元/日圆上涨0.34%，欧元/日圆升0.18%，澳元/美元涨0.17%，欧元/美元小跌0.08%

* 日股日经指数初步收低0.7%，因第二季国内生产总值(GDP)数据欠佳，支撑在6-7月涨势的61.8%回档位

* 美元/日圆在日本GDP数据公布后低见95.92，但出现东京市场人士买盘，触发停止单，回升至96.50

* 日本第二季GDP数据显示经济增速放缓，为是否上调消费税凭添变数

* 沪综指上涨1.61%，提振日本以外亚洲股市。(完)

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