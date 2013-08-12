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亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 14:17 BJT

韩国汇市：韩元兑美元小幅下跌，因美元受低接买盘扶助

路透首尔8月12日 - 韩国韩元兑美元 周一在国内市场交易小幅收低，在欠缺主要指引下，美元受到投资人的低接买盘扶助。

韩元/美元 国内收报1,113.7，上周五国内收报1,112.2。韩元周一为三个交易日来首次下跌。(完)

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