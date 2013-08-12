版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 14:26 BJT

台湾债市：五年公债殖利率收盘随美债小跌，交易偏向清淡

* 五年期公债殖利率收盘随美债小跌

* 交易清淡

* 五年公债殖利率明日交易区间估在1.10-1.12%

路透台北8月12日 - 台湾债市五年期公债殖利率周一收盘小跌，但交易量清淡，整体而言仍在区间之内盘整。交易员表示，近期消息面真空，但台债多方一向有筹码集中的优势，令殖利率跟随美债小跌。

他们同时指出，后续仍需重点观察美债走势，以及台湾央行在标完两年期存单之后是否有新的标售动作或评论。只不过，近期五年期公债在1.10%已经多次测试，但无法有效跌破，多方力道稍嫌薄弱。

〞看起来殖利率往上的趋势是蛮确定了，只是时间点而已，〞一外商银行交易员表示。

美国公债价格上周五在淡静交投中小涨，受助于缺乏新债供应以及股市在接近纪录高位水准难以进一步上涨。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 102/2 -0.40 1.1090 1.1005-1.1130 26.0

交易员表示，今日五年期公债交易量很小，仅有26亿台币，量能较上交易日的54.5亿甚至还少了一半以上，显见台债人气疏落的情况。

另外一位证券商交易员指出，目前五年券的报价已偏宽，而盘面的重心已转移至8月底新一期10年期公债的发行前交易(when-issued)上。

〞距离9月(央行)开会还有一段时间，近期还是要看美债，还有央行(标完两年期定存单)接下来的动作和讲话。〞该交易员称。

此外，交易员也表示，台股 今日收升，但对台债并无太大负面影响。不过，也不能排除后续股市如果续跌，可能激励多方，主因目前台债市场还是缺乏交易主轴。

他们并预估，明日五年期公债102/2期殖利率交易区间在1.10-1.12%。

年期 期别 收盘价

30 102/5 没有成交

20 102/8 没有成交

15 102/1 没有成交

10 102/6 没有成交

5 102/2 1.1090

2 102/7 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐