台湾债市：五年公债殖利率收盘随美债小跌，交易偏向清淡

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
* 五年期公债殖利率收盘随美债小跌
* 交易清淡
* 五年公债殖利率明日交易区间估在1.10-1.12%
路透台北8月12日 - 台湾债市五年期公债殖利率周一收盘小跌，但交易量清淡，整体而言仍在区间之内盘整。交易员表示，近期消息面真空，但台债多方一向有筹码集中的优势，令殖利率跟随美债小跌。
他们同时指出，后续仍需重点观察美债走势，以及台湾央行在标完两年期存单之后是否有新的标售动作或评论。只不过，近期五年期公债在1.10%已经多次测试，但无法有效跌破，多方力道稍嫌薄弱。
〞看起来殖利率往上的趋势是蛮确定了，只是时间点而已，〞一外商银行交易员表示。
美国公债价格上周五在淡静交投中小涨，受助于缺乏新债供应以及股市在接近纪录高位水准难以进一步上涨。
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 102/2 -0.40 1.1090 1.1005-1.1130 26.0
交易员表示，今日五年期公债交易量很小，仅有26亿台币，量能较上交易日的54.5亿甚至还少了一半以上，显见台债人气疏落的情况。
另外一位证券商交易员指出，目前五年券的报价已偏宽，而盘面的重心已转移至8月底新一期10年期公债的发行前交易(when-issued)上。
〞距离9月(央行)开会还有一段时间，近期还是要看美债，还有央行(标完两年期定存单)接下来的动作和讲话。〞该交易员称。
此外，交易员也表示，台股 今日收升，但对台债并无太大负面影响。不过，也不能排除后续股市如果续跌，可能激励多方，主因目前台债市场还是缺乏交易主轴。
他们并预估，明日五年期公债102/2期殖利率交易区间在1.10-1.12%。
年期 期别 收盘价
30 102/5 没有成交
20 102/8 没有成交
15 102/1 没有成交
10 102/6 没有成交
5 102/2 1.1090
2 102/7 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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