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市场报道 | 2013年 8月 12日 星期一 14:45 BJT

欧洲汇市：瑞郎下跌，此前瑞士央行重申维持瑞郎汇率上限的重要性

瑞士将在0715GMT时公布6月零售销售数据，周三则将公布ZEW投资者信心指标。

0600GMT时，瑞郎兑美元较纽约收盘下跌0.1%至0.9236。

瑞郎兑欧元跌0.03%。(完) 　　
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