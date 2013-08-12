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亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 14:29 BJT

澳洲股市：收高1.1%，受金属价格上涨与中国股市升势扶助

路透悉尼8月12日 - 澳洲股市周一上扬1.1%，因受矿企走势带动，此前金属价格走高帮助提振材料类股表现；中国股市升至三周半高位也助力大盘。

澳股指标S&P/ASX 200指数 上涨53.5点，收在5,108.7点。一系列优于预期的公司业绩，为早盘交易带来人气。

上周该股指下跌1.2%，为两个月最大单周降幅。新西兰指标NZX 50指数 微跌0.3%，或11.3点，收在4,522.3点。(完)
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