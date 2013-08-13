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货币新闻 | 2013年 8月 13日 星期二 10:42 BJT

新债招标：国开行一年增发债收益率符合预期，三及五年期高于预期

路透上海8月13日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午招标的一年期固息增发债中标收益率为4.1685%，符合市场预测均值4.17%。

该行同时招标增发的三年期固息债加权中标收益率为4.3220%，五年期加权中标收益率为4.4311%，均高于于此前4.28%和4.37%的预测均值。

具体招标结果如下：

一年 三年 五年

中标收益率 4.1685% 4.3220% 4.4311%

预测均值 4.17% 4.28% 4.37%

边际中标收益率 -- 4.3632% 4.4621%

投标倍数 2.11 2.31 2.08

稍后国开行七、10年期固息增发债招标将于北京时间11:10结束，市场对该两期债的收益率预测均值为4.49%与4.55%。

上述增发债的具体条款如下：

第27-31期增发债

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发行总量 至多300亿元；其中，一/三/10年期上限60亿元，

五年期上限70亿元，七年期上限50亿元

期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

招标时间 8月13日

1/3/5年：9:30-10:30

7/10年：9:30-11:10

招标方式 1/10年：单一价格(荷兰式)招标方式

3/5/7年：多重价格(美国式)招标方式

缴款日/起息日 8月16日/7月18日

分销期 8月14日-8月16日

上市日 一年：8月20日；

三年、五年、七年和10年：8月22日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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国开行并称，上述增发债券上市后同对应的原债券合并交易。

目前国开行多期债同发的模式有五期固息债同发(福娃债)、浮息债四债联发(F4)、福娃债中选择四个期限品种债同发，以及固息浮息债同时混合增发。(完) (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
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