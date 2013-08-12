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亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 14:34 BJT

日本股市：受第二季GDP数据疲弱拖累跌至七周低点，清淡交投冲击券商股

路透东京8月12日 - 日本股市日经指数周一降至七周低点，此前日本公布第二季经济增速慢于预期，另外清淡交投打压券商股，因担心佣金下降。

日经指数 下跌0.7%至13,519.43点，东证股价指数 下滑0.6%至1,134.62点。仅有17.8亿股换手，创12月11日以来最低位。

日本经济第二季环比年率为增长2.6%，增速低于市场预估的3.6%，令外界愈发担心可能推迟上调用于支应庞大政府债务的消费税。 (完)
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