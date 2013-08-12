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亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 14:39 BJT

韩国股市：扳回盘初跌幅小幅收高，受钢铁股提振

路透首尔8月12日 - 韩国股市周一扳回盘初跌幅小幅收高，受钢铁股提振，成交偏淡，市场缺乏主导交易的主要指引。

韩股综合股价指数 收高0.2%至1,884.83点，为四个交易日来最高收盘水准，盘中触及1,894.42点的日高。

浦项钢铁 和现代制铁 分别扬升1.7%和1.8%，因强劲的中国经济数据舒缓了对这两家企业主要出口市场需求的疑虑。

周一成交量为2.9兆(万亿)韩元，较周五少5,200亿韩元，且为今年第七低量。

外资周一卖超韩国股市569亿韩元，为连续第五个交易日卖超。(完)
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