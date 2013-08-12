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亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 15:19 BJT

表格：外资及陆资在台股转为买超4.86亿台币，结束连四日卖超

路透台北8月12日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超4.86亿台币，结束先前连四日卖超；上日为卖超81.92亿台币。

三大法人今日合计买超9.11亿台币，上交易日修正后为卖超86.42亿。

以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：

日期 外资及陆资 自营商 投信 合计

8/12 +4.86 +1.84 +2.41 +9.11

8/9 -81.92 -6.35r +1.84r -86.42r

8/8 -119.10r -0.96r -1.86r -121.92r

8/7 -72.66 -6.00r -5.00r -83.66r

8/6 -88.72r +4.95r -2.07r -85.83r

8/5 +8.94 +16.10r -1.29r +23.76r

8/2 +22.01 -33.78r +2.41r -9.36r

8/1 -27.19 +19.32r -3.74r -11.61r

本月累计 -353.77 -4.89 -7.28 -365.95

月份 外资及陆资 自营商 投信 合计

7月 +823.77 +161.48r -24.52r +960.73r

6月 -1,174.99r -116.68r -100.31r -1,391.98r

5月 +583.37r +13.79 -166.53r +430.64r

4月 +295.16r +41.01 -76.76r +259.41r

3月 -308.80 -41.07 -101.25r -451.12r

2月 +292.05r +47.76 -45.64r +294.17r

1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70

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参看台湾股市相关新闻,请点选 (完) (撰写 高洁如; 审校 张喜良)
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