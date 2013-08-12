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亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 15:50 BJT

中国债市：利率互换淡静交投中仍小幅上行，资金预期不确定性犹存

路透上海8月12日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周一在淡静交投中仍小幅上行，周末消息面平静，资金面也波澜不惊，不过机构对未来资金预期的不确定性犹存，推动IRS曲线平行上移。

交易员并表示，近期现券走势疲弱，尤其是中长期品种，机构为减少资产和负债的错配，去杠杆化操作的影响持续发酵，加之经济基本面的预期转好，均令IRS难有回落空间。

“上午很平淡，下午涨了一点，3个(基)点左右，一年的到3.90%以上了。”上海一银行交易员称。

中国银行间资金市场周一主要回购加权利率 微幅上行。交易员表示，早盘初段资金略显紧凑，隔夜需求略多，但供给不旺，稍后随着大行开始融出资金，整体资金面开始趋于平衡。

上述交易员并谈到，尽管根据7月宏观数据并不能得出经济已走出低谷的判断，但这令债市本已偏弱的情绪再受打击，现券和IRS收益率曲线还有陡峭化上行的可能。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.8264/3.9264 3.8350/3.9192 3.9083/3.9964 4.0483/4.1378 4.0543/4.2963

上日 3.8288/3.9288 3.8288/3.9000 3.9063/3.9825 4.0425/4.1213 4.0680/4.2800

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变化 -0.0024/-0.0024 +0.0062/+0.0192 +0.0020/+0.0139 +0.0058/+0.0165 -0.0137/+0.0163

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。

中国外汇交易中心统计数据显示，2013年7月人民币IRS成交的名义本金总额为2,022.65亿元，较6月的3,181.2亿元减近四成。(完) (发稿 边竞； 审校 林高丽)
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