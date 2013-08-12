中国债市：利率互换淡静交投中仍小幅上行，资金预期不确定性犹存

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透上海8月12日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周一在淡静交投中仍小幅上行，周末消息面平静，资金面也波澜不惊，不过机构对未来资金预期的不确定性犹存，推动IRS曲线平行上移。
交易员并表示，近期现券走势疲弱，尤其是中长期品种，机构为减少资产和负债的错配，去杠杆化操作的影响持续发酵，加之经济基本面的预期转好，均令IRS难有回落空间。
“上午很平淡，下午涨了一点，3个(基)点左右，一年的到3.90%以上了。”上海一银行交易员称。
中国银行间资金市场周一主要回购加权利率 微幅上行。交易员表示，早盘初段资金略显紧凑，隔夜需求略多，但供给不旺，稍后随着大行开始融出资金，整体资金面开始趋于平衡。
上述交易员并谈到，尽管根据7月宏观数据并不能得出经济已走出低谷的判断，但这令债市本已偏弱的情绪再受打击，现券和IRS收益率曲线还有陡峭化上行的可能。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 3.8264/3.9264 3.8350/3.9192 3.9083/3.9964 4.0483/4.1378 4.0543/4.2963
上日 3.8288/3.9288 3.8288/3.9000 3.9063/3.9825 4.0425/4.1213 4.0680/4.2800
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变化 -0.0024/-0.0024 +0.0062/+0.0192 +0.0020/+0.0139 +0.0058/+0.0165 -0.0137/+0.0163
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年7月人民币IRS成交的名义本金总额为2,022.65亿元，较6月的3,181.2亿元减近四成。(完) (发稿 边竞； 审校 林高丽)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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