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亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 15:19 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约      当日     今年来    2012年
                                  最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                              
 欧元/美元                          1.3322    1.3342     -0.15     +0.97    1.3194
 美元/日圆                           96.68     96.20     +0.50    +11.46     86.74
 欧元/日圆                          128.81    128.35     +0.36    +12.54    114.46
 美元/瑞郎                          0.9238    0.9227     +0.12     +0.91    0.9155
 英镑/美元                          1.5485    1.5498     -0.08     -4.71    1.6251
 美元/加元                          1.0298    1.0286     +0.12     +3.80    0.9921
 澳元/美元                          0.9176    0.9188     -0.13    -11.71    1.0393
 新西兰元/美元                      0.8013    0.8034     -0.26     -3.26    0.8283
 澳元/日圆                          88.730    88.390     +0.38     -1.55    90.130
 新西兰元/日圆                      77.470    77.290     +0.23    -44.99   140.820
 英镑/日圆                          149.74    149.09     +0.44     +6.33    140.82
 澳元/新西兰元                      1.1445    1.1422     +0.20     -8.73    1.2540
                                                                                  
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以
 此为基准计算。
 (完)
        
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 (编译 张若琪 审校 杜明霞)
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