《交易视点》中国经济企稳反弹，利率债投资仍需谨慎--中信证券

路透北京8月13日 - 中国中信证券最新发布的债券市场周报认为，宏观经济企稳概率进一步增加，流动性紧平衡，对利率市场化的担忧以及配置力量减弱，利率产品供给压力持续存在等因素，将明显抑制债市多头情绪，不建议交易型机构重仓参与中长期利率品种，但可继续关注中长期利率品种的波段交易机会。

信用产品方面，各级别短融收益率均处于历史相对高位，利率保护相对较高，具有一定的交易和配置价值，信用资质上偏向于中高等级。

**宏观经济呈企稳反弹态势**

7 月份工业增加值同比增长9.7%，环比增速强劲复苏，7 月份的经济增长超预期加速。

库存数据显示工业企业去库存基本告一段落，补库存周期或将维持短期内经济平稳运行。

从需求面看，基建投资和房地产投资同比均有所改善，且进口超预期反弹，显示宏观政策放松初见成效。

**信用扩张出现表外向表内转移的迹象**

7 月份人民币贷款新增近7000 亿元，新增中长期贷款比重明显上升。

贷款超预期增长与表内信贷政策放松有一定关系，银行信贷对实体经济的支撑有所增强，信用扩张出现表外向表内转移的迹象。

**市场研判和投资策略**

由于资源向收益更高的资产倾斜、对利率市场化的担忧以及中标量不再是配置户首要的配置标准等因素，大型商业银行近期配置力度较弱。在交易型机构积极参与“博边”的行为推动下，形成了一级市场带动二级收益率全线走高的局面。

就基本面而言，通过基建及房地产进行放松的路线正在逐步明晰，宏观经济进一步企稳的概率正在增加。虽然只是在低增长水平上的企稳，但将明显影响债券市场的多头情绪。

在货币紧平衡的情况下，大型商业银行对利率产品的需求很难被调动起来，供给压力仍将在一段时间内主导利率产品市场，建议交易型机构继续对利率产品持谨慎态度。

利率产品策略方面，不建议交易型机构重仓参与中长期利率品种，但可继续关注中长期利率品种的波段交易机会。

信用产品方面，各级别短融收益率均处于历史相对高位，利率保护相对较高，具有一定的交易和配置价值，信用资质上偏向于中高等级。

城投债方面，从近期外部评级下调情况来看，城投债明显优于公司债，一级市场城投债供给的恢复尚待时日；但近期政府对城投公司融资趋紧，地方政府债务审计为城投企业信用资质状况带来不确定性，城投债收益率亦存在上行压力，建议投资者保持谨慎。

交易所市场方面， 部分券种由于投资者调仓行为收益率变动情况明显，可关注相关券种的投机机会。 (完)