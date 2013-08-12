台湾货币市场：364天期国库券决标贴现率料在0.62-0.65%

* 标售标的：364天期国库券

* 标售时间：周二（13日）

* 标售金额：300亿台币

* 受访机构：六家（银行、票券商）

* 预测中值：0.62-0.65%

* 预测区间：0.60-0.66%

路透台北8月12日 - 台湾财政部周二将标售364天期国库券。路透周一调查六家金融机构，预估决标贴现率中值在0.62-0.65%左右。预测高低位区间则在0.60-0.66%。

六家金融机构包括了三家外资银行、两家本地银行及一家票券商。

路透访谈指出，多数交易员认为上周标售的两年期央行定存单利率走高，对一年期的国库券将有止稳效应，甚至有微微走扬的机会。主要是市场在气氛及心态上不愿再过分追价，可观察3月份同天期国库券决标贴现率0.629%附近会否成为近期底部。

此外，一外资银行交易员亦指出，过往为国库券标售主力的外资银行，当前资金水位不再像过往浮滥，而且部分银行在亚洲区也寻求其他更多利差及报酬率的标的，加上美联储仍有可能在今年9月开始缩减购债规模，一年期国库券对考量利率风险的外资来说，亦显得天期太长，配置力道可能缩减。

不过亦有本地银行人士认为，上周央行两年期定存单的标售结果不应过分着墨，主要是在台湾拥有零售业务的外银短钱依旧浮滥，在央行对外银并未扩大冲销三种短天期存单的现实面考量下，少数外资银行仍有抢标机会，但也不致将利率标破0.60%。

〞看起来共识区就是在0.63%附近，会低也低不到哪里去，要大幅走高也很难。〞一本地银行资金调拨人士说。

财政部将委托央行13日标售财102-8期364天国库券，金额300亿台币，14日交割。

上次财政部于7月下旬标售273天期国库券，金额350亿台币，得标利率在0.488%的三年低位。而今年3月财政部的364天期国库券标在0.629%，8月初台湾央行标售同天期定存单，即使流动性较差，加权平均得标利率亦在0.63%，连续五个月走低。

以下为近期国库券标售结果：

标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数

2013年

7月24日 273 350 0.488 3.66

7月22日 91 200 0.398 3.02

7月11日 182 250 0.480 4.48

4月30日 28 150 0.320 5.45

4月23日 91 300 0.430 4.11

3月27日 364 200 0.629 5.29

2月 6日 273 200 0.663 3.13

1月18日 182 250 0.630 2.62

2012年

12月13日 182 300 0.618 2.60

11月30日 364 300 0.700 2.00

11月26日 273 300 0.650 2.51

10月29日 182 300 0.630 3.32

9月 5日 91 150 0.630 4.56

8月13日 364 200 0.780 3.96

7月24日 273 300 0.770 2.91

6月21日 364 250 0.834 3.34

4月30日 182 250 0.835 4.01