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亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 15:24 BJT

韩国债市：公债价格上涨，受外资和低接买盘扶助

路透首尔8月12日 - 韩国公债价格周一在国内市场上涨，追随美债的指引。市场出现一些低接买盘，外资再度流入期货市场。

指标10年期政府公债收益率(殖利率)收低4个基点，三年期公债9月期约收高0.03点至105.72。

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货 * 105.72 105.69

10年期公债收益率 3.54% 3.58%

五年期公债收益率 3.21% 3.23%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 艾茂林)
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