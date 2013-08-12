中国资管：上周银行理财产品发行535款，人民币产品最长期限近两年

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京8月12日 - 西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理财周报显示，上周（8月3日-8月9日）71家银行共发行了535款理财产品，发行银行数较上期报告减少2家，产品发行量减少23款。
上周46家银行共发行了233款人民币债券和货币市场类理财产品。期限最短为3天，最长为570天；预期年化收益率最低2.50%，最高为6.00%，与上期报告相比最低预期收益率持平，最高预期收益率下滑20个基点。
上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共154款，市场占比为28.79%；非保本型理财产品共381款，市场占比为71.21%。
上周银行理财产品发行情况概览：
类别 发行数 环比变化 平均预期收益率 环比变化
人民币债券和货币市场类 233 -24 4.52% -8个基点
外币债券和货币市场类 4 -9 1.68% +17个基点
结构性理财产品 17 +10 6.11% +84个基点
其他类理财产品 264 -7
其他类理财产品市场占比上升至49.35%。
上周理财产品的期限和预期收益率情况：
期限 发行数 环比变化 平均预期收益率 环比变化
1个月（含）以下期 19 -7 3.61% -9个基点
1个月至3个月（含） 316 +11 4.57% -4个基点
3个月至6个月（含） 118 -12 4.81% +14个基点
6个月至1年（含） 71 -15 5.04% +24个基点
1年以上期 11 +7 5.68% +68个基点
上周人民币债券和货币市场类产品收益率分布：
期限 产品数量（款） 占比 平均预期年收益率
1个月以下 12 5.15% 3.23%
1个月至3个月 150 64.38% 4.47%
3个月至6个月 47 20.17% 4.80%
6个月至1年 22 9.44% 4.89%
1年以上 2 0.86% 5.10%
**招商银行1款结构性产品未实现最高预期收益率**
研究所监测数据显示，上周有808款产品到期，其中有250款产品公布了到期收益率，除了招商银行 有1款结构性产品到期未实现最高预期收益率外，其余公布了到期收益率的产品均实现最高预期收益率。
上周到期理财产品的投资对象多为债券和货币市场工具类，以及包含债券类或结构类的组合。债券和货币市场工具类395款，结构类44款。
其中人民币债券类产品平均到期收益率为4.56%，较上期报告下滑20个基点；外币债券类产品平均到期收益率为2.38%，较上期报告上升28个基点。
到期收益率达到5.00%及以上的产品共有67款，所有产品为人民币产品。
除了有到期未实现最高收益率的产品，招商银行也包揽了到期收益率最高的产品--2013年5月2日发行的“焦点联动系列之黄金表现联动（看跌）理财计划（104075）”，投资币种为人民币，该挂钩黄金价格的结构性产品到期实现了7.50%的年化收益率。 （完） (整理 张胜男; 审校 黄凯)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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