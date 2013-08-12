中国资管：上周银行理财产品发行535款，人民币产品最长期限近两年

路透北京8月12日 - 西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理财周报显示，上周（8月3日-8月9日）71家银行共发行了535款理财产品，发行银行数较上期报告减少2家，产品发行量减少23款。

上周46家银行共发行了233款人民币债券和货币市场类理财产品。期限最短为3天，最长为570天；预期年化收益率最低2.50%，最高为6.00%，与上期报告相比最低预期收益率持平，最高预期收益率下滑20个基点。

上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共154款，市场占比为28.79%；非保本型理财产品共381款，市场占比为71.21%。

上周银行理财产品发行情况概览：

类别 发行数 环比变化 平均预期收益率 环比变化

人民币债券和货币市场类 233 -24 4.52% -8个基点

外币债券和货币市场类 4 -9 1.68% +17个基点

结构性理财产品 17 +10 6.11% +84个基点

其他类理财产品 264 -7

其他类理财产品市场占比上升至49.35%。

上周理财产品的期限和预期收益率情况：

期限 发行数 环比变化 平均预期收益率 环比变化

1个月（含）以下期 19 -7 3.61% -9个基点

1个月至3个月（含） 316 +11 4.57% -4个基点

3个月至6个月（含） 118 -12 4.81% +14个基点

6个月至1年（含） 71 -15 5.04% +24个基点

1年以上期 11 +7 5.68% +68个基点

上周人民币债券和货币市场类产品收益率分布：

期限 产品数量（款） 占比 平均预期年收益率

1个月以下 12 5.15% 3.23%

1个月至3个月 150 64.38% 4.47%

3个月至6个月 47 20.17% 4.80%

6个月至1年 22 9.44% 4.89%

1年以上 2 0.86% 5.10%

**招商银行1款结构性产品未实现最高预期收益率**

研究所监测数据显示，上周有808款产品到期，其中有250款产品公布了到期收益率，除了招商银行 有1款结构性产品到期未实现最高预期收益率外，其余公布了到期收益率的产品均实现最高预期收益率。

上周到期理财产品的投资对象多为债券和货币市场工具类，以及包含债券类或结构类的组合。债券和货币市场工具类395款，结构类44款。

其中人民币债券类产品平均到期收益率为4.56%，较上期报告下滑20个基点；外币债券类产品平均到期收益率为2.38%，较上期报告上升28个基点。

到期收益率达到5.00%及以上的产品共有67款，所有产品为人民币产品。