《交易视点》中国转债短期有望反弹，预计空间不大--中信证券

路透北京8月13日 - 中国中信证券最新发布的可转债市场周报认为，7月份经济数据显着好于预期，A股短期有望温和反弹，转债短期有望跟随股市反弹但空间不大，建议投资者以持券待涨为主，不必加仓。对于希望增持转债博反弹的投资者，需及时关注止盈时点。

个券方面，中行转债是攻守兼备的选择，民生转债具有低吸价值，国电转债不必止盈，仍可继续持有。

**股市短期有望反弹，预计空间不大**

7月工业增加值同比增长9.7%，结束了连续3个月下降的走势，远高于9.0%的市场预期，地产、基建投资、进出口同比增速回升，CPI同比与6月持平。

总体来看，7月份经济数据明显好于市场预期，近期货币市场利率也在央行逆回购引导下回落，A股短期利好因素增加。

这一幕与2012年四季度些许相似，共同点是稳增长政策出台之后经济出现企稳迹象，当时是企业补库存，现在可能也是企业库存调整引起的短周期回升；

不同点是2012年12月市场对于地产政策放松、地方政府投资发力、经济复苏持有较高期待，而现在尽管地产政策确有放松迹象，但政策重在调结构，去产能仍然任重道远，“底线论”让经济增长可能维持在7.5%附近的水平。

在此背景下，本次反弹难以达到去年12月启动的反弹幅度，整体反弹空间预计不大。

**9月风险因素增加，关注信用事件是否发生**

两年前的2011年三季度，货币市场利率高企，部分企业因资金链断裂出现违约，而更多的企业通过信托等影子银行渠道获得融资，期限一般1至3年。

2012年十八大前的维稳氛围力保企业没有出现信托违约现象，但2013年三、四季度好景不再，企业将迎来偿债考验。9月份，部分信托融资到期叠加季末资金紧张时点，不排除将出现信用事件。

若此情况发生，首先，市场对于实体企业和地方债务风险的关注将再度上升，防风险可能再度成为市场重点；其次，中低等级企业融资成本上升，企业盈利预期继续下滑，股市面临下跌风险；再次，银行体系不良率将上升，银行股可能将继续承压。

总之，9月份需关注信用事件是否出现，此外还面临QE可能提前退出、资金面可能阶段性趋紧的风险，转债市场面临的风险因素增多。

**转债投资策略**

7月份经济数据显着好于预期，A股短期有望温和反弹，转债市场投资价值如何？我们认为需多一份谨慎。

（1）经济企稳也限制了未来稳增长政策的出台，经济回升能否持续有待观察，同时9月份将是重要的风险时点。

（2）近两周股市上涨时期，转债的delta只有0.4，银行转债为主、亮点个券缺乏的结构导致即使股市上涨，转债上涨空间也不大。

总体来看，转债短期有望跟随股市反弹但空间不大，建议投资者以持券待涨为主，不必加仓。对于希望增持转债博反弹的投资者，需及时关注止盈时点。

个券方面，中行转债是攻守兼备的选择，民生转债具有低吸价值，国电转债不必止盈，仍可继续持有。 (完)