中国房地产：中小城市房地产库存问题不大，开发商仍看好后市--渣打

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
* 多数中小城市房地产库存问题不大
* 部分二线城市库存过高
* 中小城市土地市场活跃表明开发商开好后市
路透北京8月12日 - 房地产市场区域分化今年以来趋明显，在一线城市房地产热络的同时，不少业内人士担忧三四线楼市为高库存所累，不过渣打银行的研究对此持不同观点，认为除鄂尔多斯等个别“鬼城”外，中小城市房地产库存问题不大，整体仍较有弹性。
渣打银行的分析师申岚和王志浩是通过分析房屋库存、可售面积，和土地交易量等相关数据得出上述结论的，他们在最新报告中同时称，不少中小城市开发商仍在购入土地，表明仍看好房地产前景。数据来源于搜房网和渣打银行全球研究部。
他们以土地成交量减去房屋销售量得出库存水平，发现今年下半年，一线城市的房屋库存还会进一步降低；而二线城市（通常为较发达省份的省会城市）的房屋库存仍维持高位，约为15-17个月的房屋销售量，这意味着其房价上涨压力在未来一年左右的时间内将十分有限。
而就等三线城市而言，房屋库存似乎并未成为问题，三线城市的房屋库存在2011年下半年至2012年上半年间曾达到顶峰，此后逐渐下降，2013年二季度，库存降低到约为5-6个月的房屋销售量。其样本的三线城市包括西安、长沙、福州、沈阳、南昌、合肥、郑州、长春、海口、温州和包头等。
对于四线及以下城市，渣打运用搜房网的40个城市可售住宅面积这一数据，今年三线以下城市月均可售住宅面积在基本持平，过去18个月保持在260万平方米。
此外土地市场上，小城市土地成交量自2012年初触底之后，2013年5月至7月间同比增长50%，说明开发商正试图增加在中小城市的土地储备，暗示在中小城市供应过量并不是普遍存在的问题。
“土地市场活动表明开发商们拥有足够的现金和信心购进更多土地，可售住宅面积表明，中小城市的房地产市场动态整体上保持着稳定。”报告指出。(完) (发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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