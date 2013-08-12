重温稿-台湾货币市场：364天期国库券决标贴现率料在0.62-0.65%

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
* 标售标的：364天期国库券
* 标售时间：周二（13日）
* 标售金额：300亿台币
* 受访机构：六家（银行、票券商）
* 预测中值：0.62-0.65%
* 预测区间：0.60-0.66%
路透台北8月12日 - 台湾财政部周二将标售364天期国库券。路透周一调查六家金融机构，预估决标贴现率中值在0.62-0.65%左右。预测高低位区间则在0.60-0.66%。
六家金融机构包括了三家外资银行、两家本地银行及一家票券商。
路透访谈指出，多数交易员认为上周标售的两年期央行定存单利率走高，对一年期的国库券将有止稳效应，甚至有微微走扬的机会。主要是市场在气氛及心态上不愿再过分追价，可观察3月份同天期国库券决标贴现率0.629%附近会否成为近期底部。
此外，一外资银行交易员亦指出，过往为国库券标售主力的外资银行，当前资金水位不再像过往浮滥，而且部分银行在亚洲区也寻求其他更多利差及报酬率的标的，加上美联储仍有可能在今年9月开始缩减购债规模，一年期国库券对考量利率风险的外资来说，亦显得天期太长，配置力道可能缩减。
不过亦有本地银行人士认为，上周央行两年期定存单的标售结果不应过分着墨，主要是在台湾拥有零售业务的外银短钱依旧浮滥，在央行对外银并未扩大冲销三种短天期存单的现实面考量下，少数外资银行仍有抢标机会，但也不致将利率标破0.60%。
〞看起来共识区就是在0.63%附近，会低也低不到哪里去，要大幅走高也很难。〞一本地银行资金调拨人士说。
财政部将委托央行13日标售财102-8期364天国库券，金额300亿台币，14日交割。
上次财政部于7月下旬标售273天期国库券，金额350亿台币，得标利率在0.488%的三年低位。而今年3月财政部的364天期国库券标在0.629%，8月初台湾央行标售同天期定存单，即使流动性较差，加权平均得标利率亦在0.63%，连续五个月走低。
以下为近期国库券标售结果：
标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数
2013年
7月24日 273 350 0.488 3.66
7月22日 91 200 0.398 3.02
7月11日 182 250 0.480 4.48
4月30日 28 150 0.320 5.45
4月23日 91 300 0.430 4.11
3月27日 364 200 0.629 5.29
2月 6日 273 200 0.663 3.13
1月18日 182 250 0.630 2.62
2012年
12月13日 182 300 0.618 2.60
11月30日 364 300 0.700 2.00
11月26日 273 300 0.650 2.51
10月29日 182 300 0.630 3.32
9月 5日 91 150 0.630 4.56
8月13日 364 200 0.780 3.96
7月24日 273 300 0.770 2.91
6月21日 364 250 0.834 3.34
4月30日 182 250 0.835 4.01
4月19日 91 300 0.800 2.43 (完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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