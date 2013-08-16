《路透简报》--本周中国重要财经新闻回顾

以下为路透中文新闻为您整理的本周(8月12日-16日)中国重要财经新闻： **经济/政策** --中国国务院办公厅要求，在继续实施稳健的货币政策、合理保持全年货币信贷总量的前提下，优化信贷结构，腾挪信贷资源，在盘活存量中扩大小微企业融资增量，在新增信贷中增加小微企业贷款份额。 --受经济增速放缓影响，中国财政收入增幅也不可避免放慢速度，收支矛盾日益突出导致7月全国财政支出呈现负增长，为至少2012年以来首见；财政部预计，今年中央财政完成全年收入预算任务艰巨。

--中国工业和信息化部部长苗圩表示，下一步将尽快落实和公告今年第二批淘汰落后产能企业名单，督促按期拆除落后设备，确保全面完成2013年目标任务，为提前一年(即2014年)完成“十二五”(2011-2015)工业行业淘汰落后产能目标任务奠定基础。

--信息消费被中国政府寄望培育成继房地产、汽车之后的又一消费领域、新的经济增长点。中国国务院发布促进信息消费扩大内需的若干意见，细化支持信息消费的具体举措，包括鼓励民间资本进入、信贷支持等。

--中国国务院出台意见指出，节能环保产业产值年均增速要在15%以上，到2015年，总产值达4.5万亿元人民币，成为国民经济新的支柱产业，并要围绕市场应用广、节能减排潜力大、需求拉动效应明显的重点领域，加快相关技术装备的研发、推广和产业化。

--中国国家能源局公布的数据显示，7月份中国全社会用电量4,950亿千瓦时，同比增长8.8%，高于6月的6.3%，且为今年以来最快。

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--中国银监会最新数据显示，上半年中国商业银行实现净利润7,531亿元，较去年同期增近14%，二季度商业银行的净息差为2.59%，较一季度的2.57%略有上升。

--中国国家外汇管理局称，今年二季度末，中国非居民人民币存款余额10,707.33亿元。路透据此测算，二季度非居民人民币存款增加694.86亿元。

--面对利率市场化的推进和金融脱媒趋势，中国农村信用联社一边是存差资金规模逐渐扩大，另一边资产负债和资金管控上面临的挑战更大，近日，中国银监会发文要求农信社要做实涉农信贷主业，提高资产负债管理水平。 --中国人民银行日前下发通知，根据银行间债市交易管理办法，暂停包商银行的银行间债市债券结算代理业务两年，但未说明具体原因。自通知发布之日起，该行不得发生新的债券结算代理业务，存量业务逐笔自然退出。

--对于不断挑动传统金融神经的互联网金融，中国人民银行副行长刘士余表示，该行业需要监管是基本共识，但是监管时怎么监管，谁来监管，还需要做大量的调查和认证。

--中国建设银行 行长张建国称，下半年建行将积极拓展海外业务，统筹发展国内外市场，拓展收入渠道，并大力发展私人银行、投资银行、电子银行以及消费金融等战略性业务。

--中国交通银行 董事长牛锡明称，当前经济正处于下行期，国家在宏观总量、调整结构等方面出台许多新举措，在此背景下银行一味做大规模并不可取，而应该由“加快发展”向“稳健发展”转变，交行则可以由资产持有型银行向交易型银行转变。 --在政策鼓励由民间资本发起设立民营银行之后，部分地区积极推动相关事宜。上海证券报报导称，中关村管委会近日召集企业家研究推动设立中关村银行，但目前方案仍未落定。

--据上海证券报报导，中国银监会近期制定发布了包括关于商业银行实施内部评级法的补充监管要求等在内的多个资本监管配套政策文件，以确保信用风险加权资产计量的审慎性。补充监管要求，商业银行实施内部评级法应审慎估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限等风险参数。

--据中国证券报报导，国投瑞银基金公司将与地方政府合作，推出首只投资于国内房地产市场的REITs（房地产信托基金）产品，并有望于近日获批，该产品将数个公租房项目打包作为REITs标的，以解决长期运营资金问题。

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--继稍早对奶粉生产企业开出巨额反垄断罚单后，中国国家发改委再开罚单。上海黄金饰品行业协会及老凤祥 和豫园商城 等旗下的五家金店因垄断价格，共计被处逾千万元人民币罚款。

--新华社报导称，中国从周四起将开展为期三个月的专项治理行动，其中包括调查医药购销和医疗服务领域的商业贿赂行为。

--中国汽车流通协会(CADA)官员表示，该协会正在为国家发展和改革委员会搜集国内所有外国汽车售价资料。近些时日发改委针对奶粉和珠宝等行业操纵价格的企业处以罚款。

--中国政府控制产能过剩的举措或正在奏效。尽管钢材价格上涨，中国钢铁工业协会最新统计数据显示，7月下旬全国预估粗钢日产量208.4万吨，旬环比下降2.67%。 --由于处理铜冶炼副产品硫酸遭遇困难，中国铜冶炼厂被迫减少铜产量，未来几个月中国可能必须增加铜进口。

--根据交易商和路透看到的政府文件，中国正考虑向除国有石油巨头之外的更多炼油厂开放原油进口市场，2014年或将至少为此新增1,000万吨配额。