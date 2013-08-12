中国资管：上周36款集合信托产品发行，最高预期年化收益率10%

路透北京8月12日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，上周（8月3日-8月9日）有24家信托公司发行了37款集合信托产品，发行量环比增加1款，增幅为2.78%。值得注意的是有20个月和26个月期限的两款信托计划发行，且收益率都高达10%。

37款新发行产品中，35款产品公布了募集规模，平均计划募集规模为2.24亿元，环比降低0.30亿元，降幅为11.83%。按平均规模测算，上周发行的信托产品总计划募集规模为82.82亿元，环比降低8.58亿元，降幅为9.38%。

募集规模最大的是四川信托发行的“滇睿宝1号股权收益权投资集合资金信托计划”，募集规模为25.00亿元，这是一款工商企业领域权益投资类产品。

从期限上看，37款产品中有35款产品公布了期限，平均期限为19.31个月，环比缩短3.23个月。

上周发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 12 9.39% +0.43个百分点

18个月期 3 9.43% +0.63个百分点

20个月期 1 10.00%

24个月期 18 9.88% -0.37个百分点

26个月期 1 10.00%

从资金运用领域来看，工商企业领域产品发行了11款，房地产领域产品发行了10款，基础设施领域产品发行了8款，金融领域产品发行了5款，证券投资领域产品发行了1款，其他领域产品发行了2款。

从资金运用方式来看，贷款运用类产品发行了11款，权益投资类产品发行了10款，组合运用类和债权投资类产品各发行了5款，股权投资类产品发行了4款，证券投资和其他类产品各发行了1款。

**信托市场一周动态：未能完成10万亿预言**

中国信托业协会日前发布数据显示，今年二季度以来，信托资产规模增速出现放缓。至二季度末，67家信托公司管理的信托资产为9.45万亿元，虽然向10万亿元大关又靠近了一步，但相较于市场此前“10万亿上半年必破”的预计还是低了一些。

此外，今年一季度末时，信托规模为8.73万亿元，也就是说，二季度环比增速为8.25%，这比一季度环比16.9%的增速大幅减缓。

单就集合信托而言，二季度集合信托项目增速提升，这主要是因为5月至6月，市场资金面骤然紧张，许多能通过银行融资的项目不得不走集合信托渠道。但我们不认为这种反弹会延续——相比其他理财产品，集合信托认购期限一般较长，信托公司可以规避资金紧张时点以避免融资成本过高。

**成立集合信托产品45款，中融信托地产股权产品募得36亿元**

上周共有23家信托公司成立了37款集合信托产品，成立数量环比减少8款，降幅为17.78%。

其中有25款产品公布了成立规模，平均成立规模为2.18亿元，环比降低0.17亿元，降幅为7.12%。按平均规模测算，本周成立的信托产品总成立规模为80.81亿元，环比降低25.01亿元，降幅23.63%。

苏州信托成立的“苏信理财-瑞城F1303事务管理集合资金信托计划”募集资金规模最大，达到14.98亿元，这是一款金融领域的权益投资类产品。

有12款新成立产品公布了期限，平均期限为19.17个月，环比缩短1.38个月。本周共有8款新成立产品公布了预期收益率，平均预期收益率8.85%，环比下降0.37个百分点。

从资金运用领域来看，工商企业领域产品成立了10款，证券投资领域产品成立了8款，房地产领域产品成立了7款，金融领域产品成立了3款，基础设施领域产品成立了1款，其他领域产品成立了8款。